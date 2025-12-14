Ποιοι συμμετέχουν στην απεργία - Ποια τα αιτήματα των εργαζομένων.

Σε 24ωρη πανελλαδική πανδημοσιοϋπαλληλική απεργία θα προχωρήσει στις 16 Δεκεμβρίου 2025 η ΑΔΕΔΥ, την ημέρα που ψηφίζεται στη Βουλή ο προϋπολογισμός για το 2026.

Όπως αποφασίστηκε στο 39ο Συνέδριο της ΑΔΕΔΥ, η απεργία γίνεται «ενάντια στον προϋπολογισμό της κυβέρνησης της ΝΔ». Παράλληλα, δηλώνουν την αμέριστη αλληλεγγύη του στις αγροτικές κινητοποιήσεις και στα μπλόκα που έχουν στήσει οι αγρότες σε όλη τη χώρα.

Παράλληλα, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με ανακοίνωσή της, καλεί «όλους τους εργαζόμενους στους Ο.Τ.Α. να συμμετέχουν στην 24ωρη πανελλαδική απεργία και στην συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην πλατεία Συντάγματος στις 11.00 το πρωί».

Η ομοσπονδία υπογραμμίζει ότι η πολιτική δανεισμού δεν αποτελεί λύση, αλλά προσωρινή μετάθεση των προβλημάτων, με τους δημότες να πληρώνουν αυξημένα δημοτικά τέλη χωρίς αντίστοιχη βελτίωση των υπηρεσιών. Επιπλέον, βασικές κοινωνικές λειτουργίες παραδίδονται σταδιακά σε εργολάβους και ιδιώτες, γεγονός που επιβαρύνει τόσο τους εργαζόμενους όσο και τους πολίτες.

Οι εργαζόμενοι καλούν σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας, διεκδικώντας:

Αυξήσεις και αξιοπρεπείς μισθούς

Μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού

Επαρκή χρηματοδότηση των Δήμων

Διατήρηση των κοινωνικών υπηρεσιών ως δημόσιο αγαθό

Κατάργηση της διάταξης Βορίδη

Μονιμοποίηση συμβασιούχων εργαζομένων

Μέτρα κατά της ακρίβειας και της οικονομικής εξάντλησης

Όσον αφορά τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, μέχρι στιγμής έχει γίνει γνωστό μόνο για τα λεωφορεία ότι θα κάνουν στάση εργασίας από τις 11:00 - 17:00. Το ενδεχόμενο στάσης εργασίας ή απεργίας και στα υπόλοιπα μέσα μεταφοράς παραμένει ανοιχτό.

