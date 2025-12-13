Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο των ερευνών της Αστυνομίας, ενώ στην προσπάθεια εντοπισμού του συμμετέχουν και άλλες αρμόδιες υπηρεσίες.

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές της Κρήτης μετά την εξαφάνιση ενός 33χρονου άνδρα, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν τις τελευταίες ημέρες, προκαλώντας έντονη ανησυχία στην οικογένεια και το φιλικό του περιβάλλον.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, ο 33χρονος εθεάθη για τελευταία φορά σε περιοχή του νησιού, χωρίς να έχει δώσει κάποιο σαφές στίγμα για τον προορισμό του. Από εκείνη τη στιγμή, δεν έχει υπάρξει καμία επικοινωνία μαζί του, γεγονός που εντείνει την αγωνία των οικείων του. Το κινητό του τηλέφωνο φέρεται να είναι απενεργοποιημένο, ενώ δεν έχουν καταγραφεί κινήσεις που να δίνουν ξεκάθαρες απαντήσεις για την πορεία του.

Η οικογένεια του αγνοούμενου απευθύνθηκε στις Αρχές, καταθέτοντας δήλωση εξαφάνισης και ζητώντας τη συνδρομή όλων για τον εντοπισμό του. Όπως αναφέρουν συγγενικά πρόσωπα, δεν είχε δώσει στο παρελθόν αφορμές ανησυχίας, ούτε είχε εκφράσει πρόθεση να απομακρυνθεί ή να διακόψει την επικοινωνία του.

Οι έρευνες επικεντρώνονται τόσο σε χερσαίες όσο και σε παραθαλάσσιες περιοχές, με τη συνδρομή αστυνομικών δυνάμεων, εθελοντών και, όπου κρίνεται απαραίτητο, ειδικού εξοπλισμού. Παράλληλα, εξετάζονται μαρτυρίες πολιτών, υλικό από κάμερες ασφαλείας και κάθε διαθέσιμο στοιχείο που θα μπορούσε να φωτίσει την υπόθεση.

Τι δηλώνει ο πατέρας του

«Με πήρε τηλέφωνο μου είπε δεν είμαι καλά και μετά εξαφανίστηκε» λέει ο πατέρας του 33χρονου γιατρού, Αλέξη Τσικόπουλου.

Ένα προσωπικό του πρόβλημα, κάποια επαγγελματικά προβλήματα και το τηλεφώνημα του στο πατέρα φαίνεται να είναι μερικά από τα στοιχεία που συνθέτουν το παζλ στην εξαφάνισή του.

«Την περασμένη Κυριακή με πήρε ο γιος και μου είπε ότι δεν ήταν πολύ καλά και πως ήθελα να πάω. Έφυγα από την Θεσσαλονίκη και πήγα στο Ηράκλειο όμως δεν τον βρήκα, εγώ το πρωί μιλήσαμε και 11 η ώρα το βράδυ ήμουν εκεί. Πήγα και δεν τον βρήκα, τον έψαξα και μετά πήρα την αστυνομία για να δηλώσω εξαφάνιση και έχει ξεκινήσει έρευνες. Είμαστε σε αυτό το στάδιο και αγωνιούμε. Εγώ έχω γυρίσει και έχει πάει η μητέρα του εκεί και συνεχίζει να ψάχνει», λέει ο πατέρας του.

Οι Αρχές απευθύνουν έκκληση σε όποιον γνωρίζει κάτι ή έχει δει τον 33χρονο να επικοινωνήσει άμεσα με το πλησιέστερο αστυνομικό τμήμα. Η συνεργασία των πολιτών θεωρείται κρίσιμη, καθώς ακόμη και η πιο μικρή πληροφορία μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική.

Η υπόθεση παραμένει ανοιχτή, με την ελπίδα όλων να εστιάζεται σε μια θετική εξέλιξη και στην ασφαλή επιστροφή του αγνοούμενου.

«Από τα 30 του έπαιρνε αγωγή»

Όπως αποκάλυψε ο πατέρας του 33χρονου, ο ίδιος εδώ και 3 χρόνια έπαιρνε αγωγή, την οποία σταμάτησε μόνος του, πριν από 7 μήνες.

Silver Alert για τον 33χρονο αγνοούμενο

Ο 33χρονος Αλέξιος Τσικόπουλος, έχει ξανθά κοντά μαλλιά, καστανά μάτια, ύψος 1,94μ και είναι κανονικού βάρους.

Η ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ ενεργοποίησε τον Κοινωνικό Συναγερμό SILVER ALERT, για την κινητοποίηση όλων για την ανεύρεσή του καθώς η ζωή του, πιθανόν να βρίσκεται σε κίνδυνο.

Εάν κάποιος πολίτης γνωρίζει οτιδήποτε μπορεί να επικοινωνήσει με την υπηρεσία Silver Alert, όλο το 24ωρο και την Εθνική Γραμμή SOS 1065.