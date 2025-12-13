Οι έντονες συζητήσεις που έλαβαν χώρα στην Ολομέλεια της Βουλής, στη συζήτηση για τον Προϋπολογισμό.

«Φωτιά έβαλε στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό στη Βουλή η τοποθέτηση του Παύλου Μαρινάκη για τους αγρότες. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απηύθυνε νέο κάλεσμα σε διάλογο και υπενθυμίζοντας τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης για την ενίσχυσή από το 2019, τόνισε πως «είμαστε η κυβέρνηση που έδωσε και συνεχίζει να δίνει από πραγματικά λεφτά και όχι από λεφτόδεντρα».

«Οι αγρότες δεν κατέβηκαν στους δρόμους για να κάνουν ρεβεγιόν, ούτε για να σας ευχαριστήσουν. Λέτε δεν υπάρχουν αιτήματα, δεν σας ενημέρωσαν για τον φόρο στο πετρέλαιο ή για τα αιτήματα που αφορούν τις τιμές στο ρεύμα», διερωτήθηκε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρης Μάντζος, ρωτώντας τον Παύλο Μαρινάκη αν η κυβέρνηση θα δώσει λύσεις ή θα διαφημίζει τις παραλείψεις της.

«Να μην τολμήσει ο πρωθυπουργός και η κυβέρνηση να πάρει πρωτοβουλίες να διαρρήξει το μέτωπο των αγροτών», ανέφερε ο Γιώργος Γαβρήλος από τον ΣΥΡΙΖΑ, κάνοντας λόγο για υποκριτικό κάλεσμα στους αγρότες.

«Το ποιος ταλαιπωρεί τον κόσμο είναι φανερό. Οι αστυνομικές δυνάμεις που εμποδίζουν ασθενοφόρα. Ο διάλογος που λέει η κυβέρνηση είναι προσχηματικός. Όταν θες διάλογο δεν στέλνεις τα ματ και τον εισαγγελέα να ασκήσει διώξεις», είπε ο Νίκος Καραθανασόπουλος από το ΚΚΕ.

Τα αίματα άναψαν για τα καλά όταν ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, έβαλε κατά του κυβερνητικού εκπροσώπου, λέγοντας: «Ακούσαμε τον κ. Μαρινάκη να αυτοθαυμάζεται, έδινε μπράβο στον εαυτό του και την κυβέρνησή του και επιχείρησε να κάνει το άσπρο μαύρο. Πάει πολύ η κυβέρνηση να κατηγορεί αγρότες για προσχηματικό διάλογο».

Απαντώντας ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, σε έντονο ύφος, είπε απευθυνόμενος στο έδρανα της αντιπολίτευσης: «τελείωσε το “λεφτά υπάρχουν”, το “δώστα όλα” το να τάζετε με χρήματα πολιτών. Τα λεφτά που τάξατε δεν είναι δικά σας και δικά μας, είναι του Έλληνα φορολογούμενου», με τον Αλέξη Χαρίτση να επανέρχεται λέγοντας στο Παύλο Μαρινάκη πως «είστε η παράταξη που έφερε την χρεωκοπία στη χώρα και έχετε το θράσος να μιλάτε για αυτό το λαό και τους αγρότες που τους ξευτελίσατε με τους “φραπέδες” που έρχονται με “κουτσαβακισμό” εδώ στη Βουλή και ξευτιλίζουν τον κοινοβουλευτισμό;».

«Κατεβήκατε από το εξώστη να μας κουνήστε το δάκτυλό; Όλες οι βαρύγδουπες διατυπώσεις περί εγκληματική οργάνωσης για να μας στοχοποιήσετε δεν έχουν καμία βάση», επανήλθε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, με τον πρόεδρο της Νέας Αριστεράς να ανταπαντά ότι «το σκλάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ στήθηκε από τους “φραπέδες” σας για να εξαγοράσετε συνειδήσεις».

Για προσχηματικό κάλεσμα στους αγρότες έκανε λόγο και ο Κωνσταντίνος Χήτας από την Ελληνική Λύση ενώ πυρά εξαπέλυσε και ο Αλέξανδρος Καζαμίας από την Πλεύση Ελευθερίας, κατηγορώντας την κυβέρνηση πως εμπαίζει τους αγρότες και συνολικά τους πολίτες.

«Η πρόσκληση του πρωθυπουργού στους αγρότες είναι ειλικρινής», απάντησε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ, Νότης Μηταράκης.