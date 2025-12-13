Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στο Τμήμα Ασφαλείας Αργυρούπολης, όπου σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του και αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα.

Ένα ακόμη σοβαρό περιστατικό βίας μεταξύ οδηγών σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου στην Αργυρούπολη.

Λίγο πριν από τις 9:00, στη συμβολή της λεωφόρου Βουλιαγμένης με τη λεωφόρο Αλίμου, ξέσπασε καβγάς ανάμεσα σε δύο οδηγούς. Κατά τη διάρκεια της έντασης, ένας 59χρονος άνδρας βγήκε από το όχημά του και απείλησε τον άλλον οδηγό κρατώντας τσεκούρι. Άμεσα ειδοποιήθηκε η Αστυνομία, ενώ ο δράστης προσπάθησε να διαφύγει από το σημείο.

Ωστόσο, λίγα λεπτά αργότερα εντοπίστηκε στη λεωφόρο Αλίμου και ακινητοποιήθηκε από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., οι οποίοι προχώρησαν στη σύλληψή του. Κατά τον έλεγχο στο αυτοκίνητό του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα τσεκούρι, ένα σκεπάρνι, ένα αεροβόλο πιστόλι και 52 γραμμάρια κάνναβης.