Δυσαρέσκεια στη Χαριλάου Τρικούπη για τη δήλωση της πρώην Επιτρόπου!

Δεν φτάνει που στη Χαριλάου Τρικούπη τα έκαναν... μαντάρα με τις λίστες της διεύρυνσης, αρνούνται και να το... καταλάβουν! Ο Κώστας Σκανδαλίδης, για παράδειγμα, όπως πληροφορούμαστε, αρχικά δεν απάντησε στο τηλεφώνημα της Άννας Διαμαντοπούλου – φαντάστηκε προφανώς ότι τον καλούσε για τον Θ. Πελεγρίνη. Την επόμενη μέρα, τηλεφώνησε ο ίδιος στην πρώην Επίτροπο, προφανώς να της διαμαρτυρηθεί για τη δήλωσή της.

Δυσαρέσκεια για τη δήλωση Διαμαντοπούλου φέρεται να εξέφρασε και ο ίδιος ο Νίκος Ανδρουλάκης. Πιστεύουν αλήθεια στη Χαριλάου Τρικούπη ότι το πρόβλημα για το ΠΑΣΟΚ είναι η δήλωση της πρώην Επιτρόπου ή οι χειρισμοί στο θέμα της διεύρυνσης; Γιατί αν θεωρούν ότι το πρόβλημα είναι η Διαμαντοπούλου, τότε το πρόβλημα είναι μεγαλύτερο...

Β.Σκ.