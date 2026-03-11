Το φθινόπωρο η Αθήνα θα φιλοξενήσει την Εξωτερική Συνεδρίαση της Σοσιαλιστικής Ομάδας της Επιτροπής των Περιφερειών.

«Η Αθήνα υποδέχεται το PES Group in the European Committee of the Regions! Η Δημοκρατία γεννήθηκε στην Αθήνα. Και από εδώ συνεχίζεται ο διάλογος για το μέλλον της στην Ευρώπη. Το φθινόπωρο η πόλη μας θα φιλοξενήσει την Εξωτερική Συνεδρίαση της Σοσιαλιστικής Ομάδας της Επιτροπής των Περιφερειών. Θα έχουμε την ευκαιρία να υποδεχθούμε δημάρχους ευρωπαϊκών πρωτευουσών, εκπροσώπους θεσμών και της κοινωνίας των πολιτών, σε μια ουσιαστική συζήτηση για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν σήμερα οι δημοκρατίες μας. Μαζί μας θα βρεθεί και το δίκτυο των Νέων Ευρωπαίων Σοσιαλιστών».

