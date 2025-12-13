Όσα ανέφερε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς στην Ολομέλεια της Βουλής.

Στη δευτερολογία του στη Βουλή, στο πλαίσιο της συζήτησης για τον Προϋπολογισμό, ο Αλέξης Χαρίτσης άσκησε δριμεία κριτική στην κυβέρνηση σχετικά με τους αγρότες.

Αναλυτικά όσα είπε:

«Στην πρωτολογία του ο κ. Μαρινάκης προσπάθησε, όσο μπορούσε, να εμφανίσει ένα ήπιο και πολιτισμένο προφίλ. Σήμερα, όμως, αποκάλυψε ποιος πραγματικά είναι και ποια κυβέρνηση εκπροσωπεί.

Ο «πατέρας με τα δύο παιδιά» στον οποίο αναφερθήκατε έχει σήμερα το χαμηλότερο διαθέσιμο εισόδημα σε όλη την Ευρώπη. Αυτή είναι η πραγματικότητα των πολιτικών σας. Ο γιος ή η κόρη του αναγκάζεται να δουλεύει σε δύο δουλειές για να τα βγάλει πέρα. Μένει στο παιδικό του δωμάτιο, γιατί δεν μπορεί να νοικιάσει σπίτι λόγω της στεγαστικής κρίσης και της φούσκας του Airbnb που δημιουργήσατε. Αυτή είναι η καθημερινότητα της ελληνικής οικογένειας, την ώρα που ο μισθός για τη συντριπτική πλειονότητα τελειώνει στις 18 του μήνα.

Και έρχεστε εδώ να μιλήσετε για τα «χρόνια που τα λεφτά έφευγαν από το παράθυρο». Κοιταχτείτε στον καθρέφτη. Είστε η παράταξη που οδήγησε τη χώρα στη χρεοκοπία, που έφερε έλλειμμα 15%, που έβγαλε τη χώρα εκτός διεθνούς πλαισίου και δημιούργησε τη μεγαλύτερη ανθρωπιστική κρίση από την Κατοχή. Και έχετε το θράσος να μιλάτε εξ ονόματος αυτού του λαού.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Μιλάτε και για τους αγρότες. Για τους αγρότες που τους εξευτελίσατε με τους «φραπέδες» που παρελαύνουν στη Βουλή, με ύφος κουτσαβάκικο, ευτελίζοντας κάθε έννοια κοινοβουλευτισμού και θεσμικής αξιοπρέπειας. Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ έχει ονοματεπώνυμο: Κυριάκος Μητσοτάκης. Στήθηκε από κομματάρχες και μηχανισμούς σε όλη τη χώρα για την εξαγορά συνειδήσεων και τη στήριξη της εκλογικής σας πελατείας. Αυτή είναι η αλήθεια και αυτή πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες.

Σταματήστε να επενδύετε στον κοινωνικό αυτοματισμό. Σταματήστε να ρίχνετε λάδι στη φωτιά, με τη στήριξη και συγκεκριμένων μέσων ενημέρωσης. Προσπαθείτε να παρουσιάσετε τους αγρότες ως «εγκληματική οργάνωση». Εγκληματική οργάνωση είναι αυτή που έστησε το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Προχθές βρέθηκα στον Έβρο και μίλησα με νέους αγρότες: ανθρώπους που μπήκαν στο επάγγελμα τα τελευταία χρόνια, επένδυσαν, χρεώθηκαν, προσπάθησαν να συνεχίσουν τον αγώνα των γονιών και των παππούδων τους, αναζητώντας νέες τεχνολογίες και καλλιέργειες. Σήμερα νιώθουν ότι τους πετάτε εκτός επαγγέλματος και εκτός χώρας.

Και όλα αυτά για να υλοποιήσετε το σχέδιο που αποκάλυψε ο ίδιος ο υπουργός σας, ο κ. Γεωργιάδης: να μετατρέψετε την Ελλάδα στη «Φλόριντα της Ευρώπης», στο ξενοδοχείο και την καφετέρια της ηπείρου. Αυτό δεν θα περάσει. Η χώρα χρειάζεται παραγωγή, ανθρώπους που θα μπορούν να ζουν με αξιοπρέπεια, να δημιουργούν και να παράγουν στον τόπο τους.

Γι’ αυτό η Ελλάδα χρειάζεται μια διαφορετική κυβέρνηση. Πρέπει να τελειώνουμε με την κυβέρνηση της διαφθοράς, της διαπλοκής και της κοινωνικής αδικίας».