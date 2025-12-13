Ο προκάτοχος του Λέοντα, Πάπας Φραγκίσκος, είχε στηρίξει δημόσια τη δράση της οργάνωσης και διατηρούσε επαφές με τον Καζαρίνι.

Ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ κάλεσε τις ιταλικές μυστικές υπηρεσίες να αποφεύγουν κάθε πρακτική σπίλωσης πολιτικών προσώπων και δημοσιογράφων, προειδοποιώντας ότι η κατάχρηση εμπιστευτικών πληροφοριών μπορεί να υπονομεύσει τη δημοκρατία και την εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς.

Η παρέμβασή του έγινε σε μια περίοδο αυξημένης δημόσιας κριτικής προς τους μηχανισμούς ασφαλείας της χώρας, μετά από αποκαλύψεις για παρακολουθήσεις και υποθέσεις χρήσης κατασκοπευτικού λογισμικού.

Ο ποντίφικας μίλησε στη Ρώμη κατά τη διάρκεια εκδήλωσης για τη συμπλήρωση 100 ετών από την ίδρυση του ιταλικού συστήματος πληροφοριών, παρουσία της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας των υπηρεσιών.

Ανάμεσα στους παριστάμενους ήταν οι επικεφαλής των δύο βασικών οργανισμών πληροφοριών της χώρας, της εσωτερικής υπηρεσίας AISI και της εξωτερικής AISE, καθώς και κυβερνητικοί αξιωματούχοι. Ο Πάπας αναγνώρισε τον ρόλο των υπηρεσιών στην προστασία της εθνικής ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένης και της ασφάλειας του Βατικανού, τόνισε όμως ότι η δράση τους πρέπει να διέπεται αυστηρά από τον νόμο και την ηθική.

«Είναι αναγκαίο να υπάρχει αυστηρός έλεγχος ώστε οι εμπιστευτικές πληροφορίες να μην χρησιμοποιούνται για εκφοβισμό, χειραγώγηση, εκβιασμό ή δυσφήμηση πολιτικών, δημοσιογράφων ή άλλων παραγόντων της κοινωνίας των πολιτών», δήλωσε χαρακτηριστικά. Παράλληλα, προειδοποίησε για «τους πειρασμούς στους οποίους εκτίθεται ένα έργο σαν το δικό σας», υπογραμμίζοντας την ανάγκη διαρκούς αυτοσυγκράτησης και διαφάνειας.

Η τοποθέτησή του έρχεται στον απόηχο αποκαλύψεων που έκανε νωρίτερα εφέτος το ιταλικό κοινοβούλιο, σύμφωνα με τις οποίες η κυβέρνηση Μελόνι χρησιμοποίησε το ισραηλινής κατασκευής λογισμικό κατασκοπείας Graphite της Paragon για να παρακολουθήσει τα τηλέφωνα διαφόρων προσώπων, ανάμεσά τους και μέλη μη κυβερνητικών οργανώσεων.

Στους στόχους φέρονται να περιλαμβάνονται οι Λούκα Καζαρίνι και Τζουζέπε Κάτσια, ιδρυτές της οργάνωσης Mediterranea Saving Humans, που δραστηριοποιείται στη διάσωση προσφύγων στη Μεσόγειο.

Ο Πάπας Λέων αναφέρθηκε επίσης στις προκλήσεις της ψηφιακής εποχής, επισημαίνοντας ότι η εργασία των υπηρεσιών πληροφοριών γίνεται ολοένα και πιο σύνθετη. Κάλεσε σε επαγρύπνηση απέναντι στις ψευδείς ειδήσεις και στη διαδικτυακή χειραγώγηση, ζητώντας οι παρεμβάσεις να είναι πάντα αναλογικές και να υπηρετούν το κοινό καλό, με σεβασμό στα θεμελιώδη δικαιώματα και την ελευθερία της συνείδησης.

Τέλος, αποκάλυψε ότι σε αρκετές χώρες εκκλησίες έχουν πέσει θύματα μυστικών υπηρεσιών που «δρουν για αθέμιτους σκοπούς, καταπιέζοντας την ελευθερία τους», χωρίς ωστόσο να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες.