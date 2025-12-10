«Η αναζήτηση μιας ειρηνευτικής συμφωνίας χωρίς να συμπεριλαμβάνεται η Ευρώπη στις συνομιλίες, δεν είναι ρεαλιστική», είπε ο Πάπας.

Ο Πάπας Λέων κάλεσε τονΝτόναλντ Τραμπ να μην «διαλύσει» τη διατλαντική συμμαχία, μετά τις σφοδρές επικρίσεις του προς την Ευρώπη σε συνέντευξή του στο Politico.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους μετά από συνάντηση με τον Ουκρανό Πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Καστέλ Γκαντόλφο κοντά στη Ρώμη, ο ποντίφικας δήλωσε ότι οι πρόσφατες δηλώσεις του Τραμπ, στις οποίες χλεύασε τους Ευρωπαίους ηγέτες ως «αδύναμους» και την ήπειρο ως «σε αποσύνθεση», ήταν μια προσπάθεια να καταστρέψει τη σχέση ΗΠΑ-Ευρώπης.

«Τα σχόλια που έγιναν για την Ευρώπη σε πρόσφατες συνεντεύξεις, νομίζω ότι προσπαθούν να διαλύσουν αυτό που πιστεύω ότι πρέπει να είναι μια πολύ σημαντική συμμαχία σήμερα και στο μέλλον», δήλωσε ο πάπας Λέων.

Ο Τραμπ επέκρινε την Ευρώπη ως κακοδιοικούμενη και ως μη ρυθμίζουσα τη μετανάστευση στη συνέντευξή του. «Νομίζω ότι είναι αδύναμοι», είπε ο Τραμπ, αναφερόμενος στους προέδρους και τους πρωθυπουργούς της Ευρώπης, και πρόσθεσε πως «νομίζω ότι δεν ξέρουν τι να κάνουν. Η Ευρώπη δεν ξέρει τι να κάνει».

Ο Πάπας Λέων πρόσθεσε ότι το ειρηνευτικό σχέδιο της κυβέρνησης Τραμπ για την Ουκρανία «δυστυχώς» σηματοδοτεί «μια τεράστια αλλαγή σε αυτό που για πολλά, πολλά χρόνια ήταν μια πραγματική συμμαχία μεταξύ Ευρώπης και Ηνωμένων Πολιτειών».

Η πρόταση του Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου, η οποία έθεσε στο περιθώριο τις Βρυξέλλες και περιελάμβανε αρκετές σημαντικές παραχωρήσεις στη Ρωσία, συμπεριλαμβανομένης της παραχώρησης τεράστιων εκτάσεων ουκρανικού εδάφους και του περιορισμού του μεγέθους του στρατού της, προκάλεσε ανησυχία στο Κίεβο και τους Ευρωπαίους συμμάχους του και οδήγησε σε φρενήρεις διαπραγματεύσεις στη Γενεύη για να καταλήξουν σε ένα εναλλακτικό πλαίσιο.

«Είναι ένα πρόγραμμα που συνέταξαν ο Πρόεδρος Τραμπ και οι σύμβουλοί του. Είναι ο πρόεδρος των ΗΠΑ και έχει το δικαίωμα να το κάνει αυτό», πρόσθεσε ο πάπας Λέων αλλά είπε ότι η μεσολάβηση για ειρηνευτικές συνομιλίες «χωρίς να συμπεριληφθεί η Ευρώπη είναι μη ρεαλιστική».

«Πιστεύω πραγματικά ότι ο ρόλος της Ευρώπης είναι πολύ σημαντικός. Η αναζήτηση μιας ειρηνευτικής συμφωνίας χωρίς να συμπεριλαμβάνεται η Ευρώπη στις συνομιλίες, δεν είναι ρεαλιστική», είπε χαρακτηριστικά. «Ο πόλεμος είναι στην Ευρώπη. Νομίζω ότι στις εγγυήσεις ασφάλειας που αναζητούνται επίσης σήμερα και στο μέλλον, η Ευρώπη πρέπει να αποτελεί μέρος τους».

Ο πάπας Λέων έχει επιτεθεί στον Τραμπ και στο παρελθόν, καταδικάζοντας την μεταχείριση των μεταναστών από την Ουάσινγκτον ως «απάνθρωπη» και προτρέποντάς τον να μην εισβάλει στη Βενεζουέλα.

Ο Τραμπ είχε έρθει σε αντιπαράθεση και με τον προκάτοχο του πάπα Λέοντα, τον Φραγκίσκο, ο οποίος καταδίκασε το τείχος στα σύνορα ΗΠΑ - Μεξικού ως «μη χριστιανικό» και, μήνες πριν από τον θάνατό του, χαρακτήρισε τα σχέδια μαζικής απέλασης του Τραμπ «ντροπή». Ο Τραμπ με τη σειρά του τον χαρακτήρισε «πολύ πολιτικό πρόσωπο». Παρά την κριτική του νυν ποντίφικα, ο Τραμπ έδειξε ανοιχτός στο να μιλήσει ή να συναντηθεί με τον πάπα Λέων σε δηλώσεις του στο Politico. «Σίγουρα, θα το κάνω. Γιατί όχι;» είπε.

