«Ελπίζω να σας ξαναδώ!», είπε ο Ντόναλντ Τραμπ στους δημοσιογράφους.

Ευτυχώς ο Ντόναλντ Τραμπ είχε κέφια. Διαφορετικά μπορεί κάποιος να τα «άκουγε»- και μάλιστα μπροστά σε δημοσιογράφους- μετά το μικρό απρόοπτο που συνέβη κατά τη διάρκεια της πτήσης του Air Force One.

Ο Αμερικανός πρόεδρος μιλούσε στους ρεπόρτερ που επέβαιναν στο αεροσκάφος, όταν κάποιος που βρισκόταν μέσα στην τουαλέτα αποφάσισε να βγει. Το κακό ήταν ότι ο Τραμπ στεκόταν ακριβώς απ’ έξω, με αποτέλεσμα να τον αγγίξει η πόρτα.

«Γεια; Κάποιος είναι εκεί μέσα. Βγες έξω», αστειεύτηκε ο Αμερικανός πρόεδρος. Πίσω του στεκόταν η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ, που είχε σκάσει στα γέλια και έσπευσε να βοηθήσει το άτομο που βρισκόταν μέσα στην τουαλέτα. Όταν άνοιξε την πόρτα, κανείς δεν βγήκε, καθώς φαίνεται πως το εν λόγω άτομο προτίμησε να μείνει εκεί μέσα, μέχρι να ολοκληρώσει ο Τραμπ τις δηλώσεις του.

Αυτό έγινε νωρίτερα από ό,τι ίσως σχεδίαζε ο Αμερικανός πρόεδρος. Όταν ξεκίνησαν οι αναταράξεις, ο ηγέτης των ΗΠΑ είπε στους δημοσιογράφους «Ίσως πρέπει να καθίσουμε στις θέσεις μας. Είναι αρκετά δύσκολη πτήση. Γεια σας», είπε και συμπλήρωσε: «Ελπίζω να σας ξαναδώ! Καλά θα κάνω να φύγω από εδώ».

{https://www.youtube.com/watch?v=wedMjb5T8VM}