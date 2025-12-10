Συγκινεί ο Δήμος Αναστασιάδης μιλώντας για την γυναίκα του, Τζένη Θεωνά και τον ερχομό του δεύτερου παιδιού τους.

Για τη σύζυγό του, Τζένη Θεωνά και τον ερχομό του δεύτερου παιδιού του μίλησε ο Δήμος Αναστασιάδης, ο οποίος, εκδήλωσε φανερά τον ενθουσιασμό και τον θαυμασμό του για τον τρόπο με τον οποίο τον στηρίζει η γυναίκα του.

Μεταξύ άλλων λοιπόν, ο τραγουδιστής, αναφέρθηκε στην δεύτερη εγκυμοσύνη της συζύγου του, ενώ σημείωσε ότι ο γιατρός είχε δηλώσει πως είναι «απαγορευτική».

Όσα ανέφερε ο Δήμος Αναστασιάδης για την οικογένειά του

Σύμφωνα λοιπόν με το απόσπασμα που προβλήθηκε σήμερα στην εκπομπή «Super Κατερίνα», Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου, ο Δήμος Αναστασιάδης, δήλωσε για την σύντροφό του: «Η Τζένη είναι ένας άγγελος και μια εκπληκτική μητέρα, είναι μια ταλαντούχα ηθοποιός. Είναι πολλά πράγματα για εμένα. Όσο με στηρίζει, θέλω να την στηρίζω και εγώ. Με αυτοθυσία παραμερίζει πολλά πράγματα για να το κάνει αυτό. Μια γυναίκα που κυοφορεί ένα παιδάκι, χαλάει το σώμα της, θα πρέπει να το επαναφέρει, να αλλάξει τη ζωή της, είναι μαγικό για εμένα», σημείωσε αρχικά.

Παράλληλα, για τον ερχομό του δεύτερου παιδιού τους, σημείωσε χαρακτριστικά: «Η δεύτερη εγκυμοσύνη ήταν σοκαριστική γιατί ο γιατρός μας είχε πει ότι απαγορεύεται», ανέφερε και συνέχισε για να μοιραστεί ορισμένες σκέψεις του:

«Δεν περιμέναμε ότι θα είμαστε τόσο καιρό με την Τζένη. Όταν γνωριστήκαμε πιστεύαμε ότι θα χωρίσουμε την επόμενη μέρα. Και κάθε μέρα πιστεύαμε ότι την επόμενη θα χωρίζαμε. Τελικά είναι μία σχέση που άντεξε στον χρόνο. Η ζωή έχει μεγαλύτερη φαντασία από εμάς».

Τέλος, αναφέρθηκε στην δουλειά του και στον τρόπο με τον οποίο καταφέρνει να περνάει χρόνο με την οικογένειά του, σημειώνοντας πως στην επόμενη παρουσίαση στη Θεσσαλονίκη, θα πάνε οικογενειακώς: «Θα τους πάρω τώρα μαζί στη Θεσσαλονίκη. Θα ανέβουμε πάνω οικογενειακώς. Θα μείνουμε εκεί, θα περάσουμε εκεί τις γιορτές».