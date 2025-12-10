Γιορτινές δράσεις και εκπλήξεις για παιδιά από 19/12 έως 4/1.

Για δεύτερη συνεχή χρονιά, το Αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης «Μακεδονία» μεταμορφώνεται σε έναν ξεχωριστό γιορτινό προορισμό, φιλοξενώντας ένα ανανεωμένο Χριστουγεννιάτικο Χωριό γεμάτο εκπλήξεις και δράσεις για τα παιδιά. Από τις 19 Δεκεμβρίου έως και τις 4 Ιανουαρίου, οι μικροί επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν δωρεάν εορταστικές δραστηριότητες στο Επίπεδο Αναχωρήσεων του αεροδρομίου.



Φέτος, την καρδιά του χριστουγεννιάτικου χωριού αποτελεί το «Σπίτι του Άγιου Βασίλη», ένας ζεστός και πολύχρωμος χώρος όπου τα παιδιά μπορούν να γνωρίσουν από κοντά τον Άγιο Βασίλη, να φωτογραφηθούν μαζί του και να του παραδώσουν το γράμμα τους. Παράλληλα, και καθ’ όλη τη διάρκεια των γιορτών, τα παιδιά θα μπορούν να δημιουργήσουν τις δικές τους χριστουγεννιάτικες κάρτες, να «μεταμορφωθούν» μέσα από το διασκεδαστικό face painting εργαστήρι και να χορέψουν με τον εντυπωσιακό ξυλοπόδαρο που θα δίνει τον γιορτινό ρυθμό.



Στο Χριστουγεννιάτικο Χωριό θα λειτουργεί επίσης ειδικά διαμορφωμένο photobooth, όπου μικροί και μεγάλοι θα μπορούν να βγάλουν τις δικές τους γιορτινές φωτογραφίες. Με χριστουγεννιάτικα σκηνικά και διασκεδαστικά props, το photobooth θα προσφέρει μια χαρούμενη, αναμνηστική εμπειρία για όλους τους επισκέπτες.



Η Fraport Greece συνεχίζει και φέτος την πρωτοβουλία της να διαδίδει το πνεύμα των γιορτών στο Αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης «Μακεδονία», δημιουργώντας έναν χώρο ανοιχτό σε όλους, ταξιδιώτες και κατοίκους της πόλης. Στόχος είναι το αεροδρόμιο να αποτελέσει για ακόμη μια χρονιά σημείο συνάντησης, χαράς και δημιουργικότητας κατά τη διάρκεια των εορτών.



Αναλυτικό πρόγραμμα δραστηριοτήτων: