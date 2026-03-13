Η Σαμπαλένκα τα κατάφερε, ο Τζόκοβιτς τραγουδούσε.

Ο συντονισμός είναι από τα «ταλέντα» που πρέπει να διαθέτει ένας κορυφαίος τενίστας. Και η Αρίνα Σαμπαλένκα απέδειξε ότι το έχει ακόμα και στο «Γουίτνεϊ Χιούστον challenge», αιφνιδιάζοντας ακόμα και τον εαυτό της.

Οι διοργανωτές του Indian Wells ζήτησαν από τενίστες, ανάμεσά τους η Αρίνα Σαμπαλένκα, ο Νόβακ Τζόκοβιτς και ο Κάρλος Αλκαράθ να δοκιμάσουν το challenge που έχει γίνει viral. Ο κανόνας απλός: πρέπει να χτυπήσουν το τύμπανο τη σωστή στιγμή, προτού ακουστεί η Γουίτνεϊ Χιούστον να τραγουδά το τελευταίο ρεφρέν του «I will always love you».

Η Σαμπαλένκα ήταν η μόνη που το κατάφερε και αμέσως πανηγύρισε. «Με τίποτα! Είναι η πρώτη φορά που το δοκίμασα, το ορκίζομαι, Θεέ μου», είπε η Λευκορωσίδα Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης.

Από την άλλη ο καλός της φίλος Τζόκοβιτς φάνηκε να τον έχει συνεπάρει το τραγούδι και διαμαρτυρήθηκε όταν σταμάτησε να ακούγεται.

