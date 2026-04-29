Στις 13-19 Ιουλίου θα διεξαχθεί το τουρνουά τένις WTA 250 της Αθήνας.

Έπειτα από 36 χρόνια η Αθήνα επιστρέφει στο WTA Tour, με το τουρνουά τένις που θα φιλοξενήσει τον Ιούλιο, στο ΟΑΚΑ.

Η WTA ανακοίνωσε σήμερα, Τετάρτη, ότι το Athens Open συμπεριλήφθηκε στο καλεντάρι, στη θέση του Jiangxi Open της Κίνας και θα διεξαχθεί στις 13-19 Ιουλίου, στο Stadion Sports Center, αμέσως μετά το Wimbledon.

Το τουρνουά WTA 250 θα διεξαχθεί σε σκληρή επιφάνεια, με ταμπλό 32 τενιστριών στο μονό και 16 ομάδων στο διπλό. Έτσι, η Αθήνα επιστρέφει στο WTA Tour για πρώτη φορά από το 1990, όταν έπεσε η «αυλαία» του Athens Trophy.

«Το να μπορώ να μπω στο γήπεδο στην πατρίδα μου και να ακούω τους Έλληνες φιλάθλους θα είναι μία από τις κορυφαίες στιγμές της καριέρας μου», δήλωσε η Μαρία Σάκκαρη. «Η Αθήνα είναι το μέρος όπου έπιασα για πρώτη φορά ρακέτα τένις και ονειρεύτηκα να γίνω επαγγελματίας παίκτρια», συμπλήρωσε.

«Το να έρθει εδώ ένα τουρνουά WTA θα είναι μια πραγματικά ξεχωριστή στιγμή και μια σπουδαία ευκαιρία να αναδείξουμε το ελληνικό τένις και να εμπνεύσουμε νέους αθλητές», τόνισε η πρωταθλήτρια του τένις.

