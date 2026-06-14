Πότε βγαίνουν οι Βάσεις 2026 - Πού και πώς θα δουν οι υποψήφιοι τα αποτελέσματα, τι ισχύει σε περιπτώσεις ισοβαθμίας.

Αντίστροφα μετράνε οι υποψήφιοι ΓΕΛ και ΕΠΑΛ για την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των Πανελληνίων 2026 καθώς σύμφωνα με τον καθιερωμένο προγραμματισμό από πλευράς ΥΠΑΙΘΑ οι βαθμολογίες για τα μαθήματα της πρώτης φάσης των εξετάσεων θα ανακοινωθούν μέχρι τα τέλη Ιούνη με την 26η να θεωρείται η επικρατέστερη ημερομηνία. Σε δεύτερο χρόνο θα ανακοινωθούν και οι βαθμολογίες των υποψηφίων στα Ειδικά και Μουσικά Μαθήματα όπως και στα Αγωνίσματα για την εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ.

Πώς υπολογίζονται τα μόρια στις Πανελλήνιες 2026

Ο υπολογισμός του συνολικού αριθμού μορίων κάθε υποψηφίου ΓΕΛ που συμμετείχε στις Πανελλήνιες 2026 για την εισαγωγή στις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων, γίνεται ως εξής: Ο γραπτός βαθμός σε καθένα από τα τέσσερα (4) πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα τα οποία προβλέπονται στην Ομάδα Προσανατολισμού όπου ανήκει ο υποψήφιος για το συγκεκριμένο Επιστημονικό Πεδίο, πολλαπλασιάζεται με τον αντίστοιχο συντελεστή βαρύτητας. Τα τέσσερα (4) ανωτέρω γινόμενα προστίθενται και το τελικό άθροισμα πολλαπλασιάζεται επί χίλια (1000), για να προκύψει έτσι ο συνολικός αριθμός μορίων κάθε υποψηφίου για κάθε Σχολή, Τμήμα ή Εισαγωγική Κατεύθυνση Τμήματος. Ο βαθμός κάθε πανελλαδικά εξεταζόμενου μαθήματος εκφράζεται στην εικοσάβαθμη κλίμακα με προσέγγιση δεκάτου. Σημειώνεται ότι οι συντελεστές βαρύτητας ανά μάθημα καθορίστηκαν με απόφαση της Συγκλήτου του οικείου Α.Ε.Ι. για κάθε Σχολή, Τμήμα ή Εισαγωγική Κατεύθυνση Τμήματος.

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Αποτελέσματα Πανελληνίων 2026: Πώς να υπολογίσετε online τα μόριά σας

Το Υπουργείο Παιδείας για την διευκόλυνση των υποψηφίων έχουν ετοιμάσει μια ξεχωριστή online πλατφόρμα υπολογισμού των μορίων τους στο markcalc.it.minedu.gov.gr όπου οι μαθητές μπορούν ανά πάσα στιγμή με λίγα μόλις κλικ, εύκολα και εντελώς δωρεάν να υπολογίσουν τα μόρια που μπορούν να συγκεντρώσουν βάσει του βαθμού που έγραψαν στο εκάστοτε μάθημα.

Υπολογισμός Μορίων Πανελληνίων 2026: Τι ισχύει σε περίπτωση ισοβαθμίας

Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται μόνο για τις Σχολές ή τα Τμήματα που έχουν δηλώσει προτίμηση εισαγωγής και κατά φθίνουσα σειρά μορίων, μέχρι τη συμπλήρωση των θέσεων εισακτέων σε κάθε Σχολή ή Τμήμα κατά περίπτωση. Για κάθε επιστημονικό πεδίο τα μαθήματα που υπολογίζονται για τα κριτήρια ισοβαθμίας είναι τα ακόλουθα:

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αα) για το πρώτο (1ο) Επιστημονικό Πεδίο: Α΄ Αρχαία Ελληνικά, Β΄ Ιστορία, Γ΄ Λατινικά, Δ΄ Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία.

ββ) για το δεύτερο (2ο) Επιστημονικό Πεδίο: Α΄ Μαθηματικά, Β΄ Φυσική, Γ΄ Χημεία, Δ΄ Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία,

γγ) για το τρίτο (3ο) Επιστημονικό Πεδίο: Α΄ Βιολογία, Β΄ Χημεία, Γ΄ Φυσική, Δ΄ Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία,

δδ) για το τέταρτο (4ο) Επιστημονικό Πεδίο: Α΄ Μαθηματικά, Β΄ Οικονομία, Γ΄ Πληροφορική, Δ΄ Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία.

γ. Σε περίπτωση ισοβαθμίας δύο ή περισσοτέρων υποψηφίων στη θέση του τελευταίου εισαγόμενου σε Σχολή ή Τμήμα,

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i) εισάγεται ο υποψήφιος που έχει μεγαλύτερο βαθμό στο μάθημα με τον μέγιστο συντελεστή βαρύτητας. Αν δεν υπάρχει ένα μοναδικό μάθημα με μέγιστο συντελεστή βαρύτητας, τότε εισάγεται ο υποψήφιος που έχει μεγαλύτερο βαθμό σε εκείνο το μάθημα που έχει μεγαλύτερο συντελεστή βαρύτητας και το οποίο προηγείται στη σειρά της ανωτέρω περ. β.

ii) αν πάλι υπάρχει ισοβαθμία, εισάγεται ο υποψήφιος με μεγαλύτερο βαθμό στο μάθημα με τον αμέσως μεγαλύτερο συντελεστή βαρύτητας μεταξύ των τριών υπολοίπων μαθημάτων. Αν δεν υπάρχει ένα μοναδικό μάθημα με αμέσως μεγαλύτερο συντελεστή βαρύτητας, τότε εισάγεται ο υποψήφιος που έχει μεγαλύτερο βαθμό σε εκείνο το μάθημα που έχει μεγαλύτερο συντελεστή βαρύτητας και το οποίο προηγείται στη σειρά της ανωτέρω περ. β. iii) αν πάλι υπάρχει ισοβαθμία, εισάγεται ο υποψήφιος με μεγαλύτερο βαθμό στο μάθημα με τον αμέσως μεγαλύτερο συντελεστή βαρύτητας μεταξύ των δύο υπολοίπων μαθημάτων. Αν δεν υπάρχει ένα μοναδικό μάθημα με αμέσως μεγαλύτερο συντελεστή βαρύτητας, τότε εισάγεται ο υποψήφιος που έχει μεγαλύτερο βαθμό σε εκείνο το μάθημα, που έχει μεγαλύτερο συντελεστή βαρύτητας και το οποίο προηγείται στη σειρά της ανωτέρω περ. β.

δ. Αν μετά την εξάντληση όλων των παραπάνω κριτηρίων, εξακολουθούν να υπάρχουν ισοβαθμούντες, εισάγονται όλοι οι ισοβαθμούντες, με την επιφύλαξη της παρακάτω περίπτωσης ε.

ε. Στην περίπτωση ισοβαθμίας με τον τελευταίο εισαγόμενο σε σχολή των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπ/κών Ιδρυμάτων, των Σχολών Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σχολών της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας, των Σχολών Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ. και Λιμενοφυλάκων, καθώς και των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού και μετά την εξάντληση των κριτηρίων της ανωτέρω περ. γ, εισάγεται ο υποψήφιος που δήλωσε τη σχολή αυτή με προγενέστερη σειρά προτίμησης. Αν πάλι υπάρχει ισοβαθμία, εισάγεται ο υποψήφιος με μεγαλύτερο βαθμό στο τέταρτο μάθημα της ανωτέρω περ. β.

Αποτελέσματα Πανελληνίων: Πότε βγαίνουν οι βαθμολογίες, πώς θα τις δείτε και πότε έρχονται οι Βάσεις 2026

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του υπουργείου Παιδείας, οι βαθμολογίες των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων αναμένεται να ανακοινωθούν στα τέλη Ιουνίου, ακολουθώντας το χρονοδιάγραμμα των προηγούμενων ετών. Παράλληλα, η διαδικασία υποβολής των μηχανογραφικών δελτίων αναμένεται να ξεκινήσει στις αρχές Ιουλίου, ενώ οι βάσεις εισαγωγής εκτιμάται ότι θα ανακοινωθούν στα τέλη Ιουλίου ή στις αρχές Αυγούστου. Οι βαθμολογίες θα αναρτηθούν σε όλα τα Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια της χώρας με τη μορφή καταστάσεων που θα περιλαμβάνουν τον κωδικό κάθε υποψηφίου και τις επιδόσεις του ανά εξεταζόμενο μάθημα, χωρίς να αναγράφονται προσωπικά στοιχεία, διασφαλίζοντας την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Ταυτόχρονα, οι υποψήφιοι θα έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν ηλεκτρονικά για τα αποτελέσματά τους μέσω της ειδικής πλατφόρμας του υπουργείου Παιδείας. Για την πρόσβαση απαιτείται ο οκταψήφιος κωδικός υποψηφίου, καθώς και οι τέσσερις αρχικοί χαρακτήρες από το επώνυμο, το όνομα, το πατρώνυμο και το μητρώνυμο, γραμμένοι με κεφαλαίους ελληνικούς χαρακτήρες.

Ιδιαίτερα χρήσιμη παραμένει και φέτος η υπηρεσία ενημέρωσης μέσω SMS. Όσοι υποψήφιοι έχουν ολοκληρώσει τη σχετική διαδικασία εγγραφής στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του υπουργείου, θα λάβουν απευθείας στο κινητό τους τηλέφωνο τη βαθμολογία τους αμέσως μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. Σε δεύτερη φάση θα ενημερωθούν και για τη σχολή ή το τμήμα επιτυχίας τους μετά την ανακοίνωση των βάσεων. Μετά τις βαθμολογίες ακολουθεί η διαδικασία συμπλήρωσης του μηχανογραφικού δελτίου, ίσως το σημαντικότερο βήμα μετά τις εξετάσεις. Οι υποψήφιοι καλούνται να δηλώσουν τις σχολές που επιθυμούν με σειρά προτεραιότητας, λαμβάνοντας υπόψη όχι μόνο τις περσινές βάσεις αλλά και τα επαγγελματικά δικαιώματα, το πρόγραμμα σπουδών, τις δυνατότητες μετεγγραφής και τις επαγγελματικές προοπτικές κάθε τμήματος.

Το ενδιαφέρον παραμένει έντονο και για τις φετινές βάσεις εισαγωγής, καθώς οι πρώτες εκτιμήσεις δείχνουν ότι η αυξημένη δυσκολία σε μαθήματα όπως τα Μαθηματικά, η Χημεία και η Βιολογία ενδέχεται να επηρεάσει σημαντικά τις σχολές υψηλής ζήτησης. Οι τελικές τάσεις, ωστόσο, θα αποτυπωθούν μόνο μετά την ανακοίνωση των βαθμολογικών στατιστικών στοιχείων από το υπουργείο Παιδείας.

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Οι σημαντικές ημερομηνίες μέχρι τις Βάσεις 2026

16 – 25 Ιουνίου: Εξετάσεις ειδικών μαθημάτων

Τέλη Ιουνίου: Ανακοίνωση βαθμολογιών

Αρχές Ιουλίου: Υποβολή μηχανογραφικού δελτίου

Τέλη Ιουλίου – Αρχές Αυγούστου: Ανακοίνωση βάσεων εισαγωγής.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dj4ldgjw1jdl?integrationId=40599y14juihe6ly}