Η Ζωή Κωνσταντοπούλου ζήτησε εκ νέου μετάθεση της διαδικασίας.

Για τρίτη φορά αναβλήθηκε η συζήτηση στην Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής για τα τρία εισαγγελικά αιτήματα άρσης της βουλευτικής ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου, για τα όσα έγιναν στο πλαίσιο της δίκης για την τραγωδία των Τεμπών.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας ζήτησε εκ νέου μετάθεση της διαδικασίας, επικαλούμενη την παρουσία της σε εκδήλωση του Δικηγορικού Συλλόγου για τα funds. Το αίτημα υποβλήθηκε με επιστολή λίγο πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, ενώ είχε προηγηθεί σχετική τηλεφωνική ενημέρωση προς την Επιτροπή από το βράδυ της Τέταρτης.

Το ενδιαφέρον, ωστόσο, δεν επικεντρώθηκε τόσο στην ίδια την αναβολή όσο στον τρόπο με τον οποίο αυτή εγκρίθηκε. Παρότι η πλειοψηφία των βουλευτών της ΝΔ φέρεται να διαφωνούσε με τη χορήγησή της, τρεις «γαλάζιοι» βουλευτές ακολούθησαν διαφορετική γραμμή, συντασσόμενοι με την αντιπολίτευση και διαμορφώνοντας τελικά την απαιτούμενη πλειοψηφία.

Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος της Επιτροπής Γιώργος Γεωργαντάς, μαζί με τους Βασίλη Οικονόμου και Βαγγέλη Λιάκο, υπερψήφισαν την πρόταση του προεδρείου για μετάθεση της συζήτησης τη Δευτέρα, σε αντίθεση με τους υπόλοιπους βουλευτές της συμπολίτευσης που τάχθηκαν κατά της αναβολής.

Η εικόνα αυτή προκάλεσε συζητήσεις στους διαδρόμους της Βουλής, καθώς η απόφαση πέρασε χάρη στη σύμπλευση των τριών βουλευτών της ΝΔ με τα κόμματα της αντιπολίτευσης, παρά τη σαφή αντίθεση της πλειοψηφίας της κυβερνητικής παράταξης.

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«Μας διέσπασε η Ζωή…»

«Μας διέσπασε η Ζωή!» έλεγε χαριτολογώντας βουλευτής της ΝΔ στο διάδρομο.

«Είναι πολύ… ανεκτικός και δημοκράτης ο πρόεδρός μας», σχολίαζε, στον ίδιο τόνο, έτερος βουλευτής της πλειοψηφίας, ο οποίος μάλιστα έλεγε πως η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας «δεν είναι καν ομιλήτρια» στη συγκεκριμένη εκδήλωση για τα funds, κρίνοντας, όπως και αρκετοί συνάδελφοί του που διαφώνησαν με την αναβολή, ως μη σημαντικό το κώλυμα που επικαλέστηκε.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι αρκετά μέλη της ΝΔ θεωρούσαν πως μετά από δύο προηγούμενες αναβολές δεν συνέτρεχε λόγος νέας μετάθεσης της διαδικασίας, εκτιμώντας ότι η Επιτροπή όφειλε να προχωρήσει κανονικά στην εξέταση των υποθέσεων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι πρόκειται για την τρίτη αναβολή της συγκεκριμένης συνεδρίασης και, σύμφωνα με το προεδρείο, την τελευταία. Οι δύο προηγούμενες είχαν δοθεί έπειτα από αιτήματα της ίδιας της Ζωής Κωνσταντοπούλου, ενώ μία ακόμη είχε αποφασιστεί με πρωτοβουλία του προεδρείου.

Τα τρία αιτήματα άρσης ασυλίας αφορούν φερόμενες αξιόποινες πράξεις που αποδίδονται στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας στο πλαίσιο της δίκης για τα Τέμπη και συγκεκριμένα τα επεισόδια με αστυνομικούς και δικαστική γραμματέα, καθώς και την υπόθεση της φερόμενης βιντεοσκόπησης.