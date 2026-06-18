Ο Κ.Μητσοτάκης εξέφρασε την ικανοποίησή του για την συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν.

«Έχουμε μια πρώτη σημαντική εκτόνωση και χρέος της ελληνικής πολιτείας είναι να εξασφαλίσει ότι η μείωση των τιμών του αργού πετρελαίου θα μεταφραστεί άμεσα και σε μείωση των τιμών στο diesel και τη βενζίνη στην αντλία, ωφελώντας με αυτόν τον τρόπο όλους τους Έλληνες καταναλωτές» τόνισε από τις Βρυξέλλες ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Σε δήλωσή του σημείωσε ότι «η Ελλάδα χαιρετίζει τη συμφωνία και κάθε πρωτοβουλία που θα συμβάλει στην εκτόνωση κάθε έντασης. Αυτή τη στιγμή η μεγάλη προτεραιότητα είναι η αποκατάσταση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ και παρατηρούμε με μεγάλη προσοχή τις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου».

Για τις συζητήσεις για τον επόμενο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, ο πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα θα επιμείνει στη διατήρηση των βασικών ευρωπαϊκών πολιτικών στήριξης.

«Η Ελλάδα, όπως και πολλές άλλες χώρες, θα αγωνιστεί για τη διατήρηση του πυρήνα των δύο βασικών εργαλείων που δεν είναι άλλα από την Πολιτική Συνοχής και την Κοινή Αγροτική Πολιτική», τόνισε.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι το νέο Ταμείο Ανταγωνιστικότητας της ΕΕ θα πρέπει να λειτουργήσει με τρόπο που δεν θα διευρύνει τις ανισότητες μεταξύ των κρατών-μελών.

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«Θα επιχειρηματολογήσω γιατί το νέο Ταμείο Ανταγωνιστικότητας, το οποίο έχει σκοπό να στηρίξει τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις απέναντι στον παγκόσμιο ανταγωνισμό, πρέπει να κατανεμηθεί με δίκαιο τρόπο, ώστε να μην συμβάλει σε περαιτέρω οικονομική διαφοροποίηση μεταξύ των ισχυρών και των πιο αδύναμων οικονομιών», τόνισε.

Οι δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη

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