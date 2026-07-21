«Σύνταγμα, Κράτος Δικαίου, Δικαιοσύνη: η απάντηση της Πλεύσης Ελευθερίας, με το βλέμμα στο μέλλον!» αναφέρει σε ανακοίνωσή του το κόμμα.

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Διεθνούς Δικαιοσύνης (17 Ιουλίου) και την Επέτειο της Αποκατάστασης της Δημοκρατίας, εν μέσω καταιγιστικών εξελίξεων και αποκαλύψεων στο πεδίο της Δικαιοσύνης, η Πλεύση Ελευθερίας διοργανώνει Συνέντευξη Τύπου την Τετάρτη 22 Ιουλίου 2026, στις 6μμ, στην ΕΣΗΕΑ (Ακαδημίας 20, 1ος όροφος), με θέμα:

«Σύνταγμα, Κράτος Δικαίου, Δικαιοσύνη: η απάντηση της Πλεύσης Ελευθερίας, με το βλέμμα στο μέλλον!».

Κεντρικοί ομιλητές:

Νίκος Κωνσταντόπουλος

Ζωή Κωνσταντοπούλου

Θα γίνουν παρεμβάσεις από τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Πλεύσης Ελευθερίας

Θα απαντηθούν ερωτήσεις και θα γίνει συζήτηση με το κοινό.

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Η Πλεύση Ελευθερίας για άλλη μια φορά βγαίνει μπροστά και βάζει στο επίκεντρο τα θέματα Κράτους Δικαίου, πάταξης της διαφθοράς και της διαπλοκής που μαστίζουν τη χώρα και αποκατάστασης της Ανεξαρτησίας της Δικαιοσύνης.

Μια μέρα πριν την έναρξη της Συζήτησης στη Βουλή για την Συνταγματική Αναθεώρηση, η Πλεύση Ελευθερίας ξεδιπλώνει τις δικές της προτάσεις για το Σύνταγμα, με επίκεντρο την Αναζωογόνηση της Δημοκρατίας, την ενίσχυση και θωράκιση της νέας γενιάς, την ενδυνάμωση της κοινωνίας, με το βλέμμα στο μέλλον και στην Διοργάνωση Συντακτικής Συνέλευσης, για την οποία μιλά η Πλεύση Ελευθερίας.

Ταυτόχρονα, τοποθετείται ηχηρά για τις υποθέσεις που απασχολούν τη δημόσια σφαίρα και στις οποίες εμπλέκεται η Κυβέρνηση.

Αναμένονται…εκπλήξεις!

Παρακαλούμε για την κάλυψη

Χρόνος: Τετάρτη, 22 Ιουλίου 2026, 6μμ

Τόπος: ΕΣΗΕΑ, Ακαδημίας 20, Αθήνα, 1ος όροφος