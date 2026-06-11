Βάσεις 2026: «Πιέσεις» στις υψηλόβαθμες και μεσαίες σχολές - Οι βαθμολογίες Χημείας και Βιολογίας δείχνουν πτωτική τάση.

Τα φετινά θέματα στη Βιολογία στις Πανελλήνιες δυσκόλεψαν για τα καλά τους υποψηφίους γεγονός που αποτυπώνεται στην βαθμολόγηση και δίνει μια πρώτη εκτίμηση για το τι αναμένεται ενόψει των Βάσεων 2026.

Οι πρώτες πληροφορίες από τα βαθμολογικά κέντρα δείχνουν ότι οι επιδόσεις των υποψηφίων κινούνται σε χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Η εικόνα που καταγράφεται μέχρι στιγμής αποτυπώνει σημαντική μείωση των πολύ υψηλών βαθμολογιών, με τα γραπτά που ξεπερνούν το 18 να είναι αισθητά λιγότερα, ενώ η μεγαλύτερη συγκέντρωση βαθμών εντοπίζεται στην περιοχή του 15 έως 16 εξηγεί στο Dnews ο βιολόγος Κυριάκος Σαββόγλου(Ο viologos).

«Όπως φάνηκε η φετινή θεματολογία στηνΒιολογία ήταν αυξημένων απαιτήσεων, καθώς αρκετά ερωτήματα απαιτούσαν συνδυαστική σκέψη, ουσιαστική κατανόηση της ύλης και όχι απλή αναπαραγωγή γνώσεων. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να δυσκολευτούν ακόμη και καλά προετοιμασμένοι υποψήφιοι, περιορίζοντας σημαντικά τον αριθμό των αριστούχων. Φαίνεται ότι τα γραπτά που έχουν συγκεντρώσει βαθμολογία πάνω από 18 είναι αρκετά λιγότερα σε σχέση με πέρσι και ότι θα υπάρξει μία συσσώρευση βαθμών κυρίως σε μεσαία επίπεδα γύρω στο 15-16. Παράλληλα, υπάρχουν πληροφορίες ότι ο αριθμός των μαθητών που έχει πετύχει βαθμολογία πάνω από 16 είναι σχετικά μικρός.»

Μεγάλες αποκλίσεις μεταξύ των βαθμολογητών

Παράλληλα ο κ. Σαββόγλου δεν αποκλείει και το ενδεχόμενο μεγάλων αποκλίσεων στη βαθμολόγηση καθώς η διατύπωση ορισμένων θεμάτων αλλά και οι οδηγίες που δόθηκαν προς τους βαθμολογητές αφήνουν περιθώρια διαφορετικών ερμηνειών. Ως εκ τούτου, δεν αποκλείεται να εμφανιστούν περιπτώσεις γραπτών με σημαντικές διαφορές μεταξύ πρώτου και δεύτερου βαθμολογητή, γεγονός που ενδέχεται να αυξήσει τον αριθμό των αναβαθμολογήσεων. Όπως μας εξήγησε ο κ. Σαββόγλου «φέτος θα εμφανιστεί το φαινόμενο να έχουμε μεγάλες αποκλίσεις μεταξύ των βαθμολογητών. Αυτό έχει να κάνει κυρίως με τη δομή και τη φύση των ερωτήσεων, καθώς και με το ότι οι οδηγίες που έχουν δοθεί είναι κάπως συγκεχυμένες. Οπότε, ίσως σε κάποια ερωτήματα οι απαντήσεις να κριθούν από την οπτική γωνία του κάθε βαθμολογητή. Είναι πιθανόν, δηλαδή, να έχουμε αποκλίσεις 8 με 9 μονάδων μεταξύ των δύο βαθμολογητών.»

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Βιολογία και Χημεία «πιέζουν» τις Βάσεις 2026: Οι πρώτες εκτιμήσεις

​«Φαίνεται, λοιπόν, ότι η Βιολογία θα δημιουργήσει μία τάση των βάσεων προς τα κάτω μαζί με τη Χημεία, η οποία ενδεχομένως να εξισορροπηθεί από τα βατά θέματα της Φυσικής. Η τάση αυτή πιθανόν να επηρεάσει περισσότερο τις μεσαίες σχολές και λιγότερο τις υψηλόβαθμες» σύμφωνα με τον κ. Σαββόγλου. Υπό το πρίσμα αυτό «αναταράξεις» αναμένονται στις σχολές του πεδίου Υγείας.

Οι πρώτες εκτιμήσεις συγκλίνουν στο ότι η Χημεία και η Βιολογία θα λειτουργήσουν ως παράγοντες πίεσης προς τα κάτω, καθώς οι επιδόσεις σε αυτά τα δύο βασικά μαθήματα εμφανίζονται χαμηλότερες από πέρυσι. Από την άλλη πλευρά, η Φυσική φαίνεται να λειτούργησε εξισορροπητικά, αφού τα θέματα χαρακτηρίστηκαν πιο προσιτά και οι βαθμολογίες εκτιμάται ότι θα κινηθούν σε καλύτερα επίπεδα. Με αυτά τα δεδομένα αναμένονται «πιέσεις» μεσαίες και υψηλόβαθμες σχολές, όπου ακόμη και μικρές μεταβολές στον αριθμό των αριστούχων μπορούν να επηρεάσουν αισθητά τις βάσεις εισαγωγής. Δεν αποκλείεται, μάλιστα, να παρατηρηθούν πτωτικές τάσεις ακόμη και σε ορισμένα «ρετιρέ» του επιστημονικού πεδίου, καθώς η μείωση των βαθμολογιών άνω του 18 δημιουργεί διαφορετική κατανομή μορίων σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.

Παρά τα πρώτα αυτά στοιχεία, οι τελικές εκτιμήσεις για τις βάσεις θα διαμορφωθούν με μεγαλύτερη ασφάλεια μετά την ολοκλήρωση της βαθμολόγησης και την ανακοίνωση των στατιστικών στοιχείων από το Υπουργείο Παιδείας. Ωστόσο, η εικόνα που διαμορφώνεται μέχρι στιγμής δείχνει ότι η φετινή Βιολογία ενδέχεται να αποτελέσει τον βασικό παράγοντα ανατροπής των ισορροπιών στο 3ο Επιστημονικό Πεδίο, επηρεάζοντας την πορεία των βάσεων από τις μεσαίες έως και τις πλέον περιζήτητες σχολές.