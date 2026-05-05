«Χωρίς εμάς δεν θα υπήρχε τουρνουά», τονίζει η Αρίνα Σαμπαλένκα.

Η Αρίνα Σαμπαλένκα εξέφρασε την πεποίθηση ότι κορυφαίοι τενίστες κάποια στιγμή θα μποϊκοτάρουν τα Γκραν Σλαμ, διεκδικώντας μεγαλύτερο μερίδιο από τα ολοένα μεγαλύτερα έσοδα των τεσσάρων τουρνουά.

«Πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα τα μποϊκοτάρουμε, ναι», είπε το Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε πριν από το τουρνουά της Ρώμης, όταν ρωτήθηκε αν πιστεύει πόσο μακριά θα φτάσουν οι τενίστες στη διεκδίκηση μεγαλύτερων χρηματικών επάθλων. «Πιστεύω ότι αυτός θα είναι ο μόνος τρόπος να αγωνιστούμε για τα δικαιώματά μας».

«Σίγουρα, όταν βλέπεις τα νούμερα και το ποσό που παίρνουν οι παίκτες… το σόου βασίζεται πάνω μας. Χωρίς εμάς, δεν θα υπήρχε τουρνουά, δεν θα υπήρχε αυτή η διασκέδαση. Σίγουρα αξίζουμε να μας καταβληθεί μεγαλύτερο ποσοστό. Τι να πω; Ελπίζω πραγματικά οι διαπραγματεύσεις που κάνουμε κάποια στιγμή να καταλήξουν στη σωστή απόφαση, σε μια κατάληξη με την οποία όλοι θα είμαστε χαρούμενοι», συμπλήρωσε η Λευκορωσίδα.

Η Κόκο Γκοφ, το Νο4 της παγκόσμιας κατάταξης, επίσης εκτίμησε ότι θα μπορούσε να χρειαστεί ένα μποϊκοτάζ για να πετύχουν οι τενίστες τους στόχους τους και έφερε ως παράδειγμα τις επιτυχημένες ενέργειες που έκαναν οι γυναίκες μπασκετμπολίστριες στις ΗΠΑ.

«Κατά κάποιο τρόπο συμφωνώ με αυτό», είπε για τις δηλώσεις της Σαμπαλένκα, «λαμβάνοντας υπόψη όσα πέτυχε το WNBA. Έχουν σωματείο, οπότε νομίζω ότι αυτό βοηθάει», πρόσθεσε η Γκοφ. «Από τα πράγματα που έχω δει σε άλλα αθλήματα, συνήθως χρειάζεται σωματείο για να γίνει τεράστια πρόοδος», σημείωσε και πρόσθεσε ότι άλλες παίκτριες επίσης συμφωνούν.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Από την άλλη, η Ίγκα Σφιόντεκ δήλωσε ότι είναι πολύ λογική η πρόταση των τενιστών για δίκαιο μερίδιο από τα έσοδα και τόνισε πως το πιο σημαντικό είναι να γίνουν συνομιλίες ανάμεσα στις δύο πλευρές. Όμως, το πρώην Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης δήλωσε πως δεν είναι βέβαιη αν οι τενίστες θα ήταν πρόθυμοι να μποϊκοτάρουν τουρνουά.

Κατά την άποψη της Αρίνα Σαμπαλένκα, οι τενίστριες μπορούν εύκολα να συνασπιστούν. «Ας δούμε πόσο μακριά μπορούμε να φτάσουμε, αν θα χρειαστεί να κάνουμε μποϊκοτάζ. Πιστεύω ότι στις μέρες μας, εμείς τα κορίτσια μπορούμε εύκολα να ενωθούμε και να το κάνουμε, γιατί είναι πραγματικά άδικο. Πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα φτάσουμε σε αυτό το σημείο», επανέλαβε.

{https://www.youtube.com/watch?v=NLoGbRAl_Ak}

Η κόντρα των τενιστών με τα Γκραν Σλαμ

Πριν από λίγα 24ωρα, κορυφαίοι τενίστες- ανάμεσά τους η Αρίνα Σαμπαλένκα, ο Νόβακ Τζόκοβιτς, ο Γιανίκ Σίνερ και η Κόκο Γκοφ- δημοσίευσαν κοινή δήλωση, με την οποία εξέφραζαν την απογοήτευσή τους για τα χρηματικά έπαθλα του Ρολάν Γκαρός, που ξεκινά αυτόν τον μήνα

Κορυφαίοι τενίστες είναι σε διαμάχη με τα τέσσερα Γκραν Σλαμ- Αυστραλιανό Όπεν, Ρολάν Γκαρός, Γουίμπλεντον και US Open- εδώ και πάνω από ένα χρόνο, καθώς πιστεύουν ότι είναι ανεπαρκές το μερίδιο που παίρνουν από τα ολοένα μεγαλύτερα έσοδα του κάθε τουρνουά.

Τον Απρίλιο, το Ρολάν Γκαρός ανακοίνωσε αύξηση 9,5% των χρηματικών επάθλων, τα οποία θα φτάσουν τα 61,7 εκατομμύρια ευρώ. Οι νικητές σε άνδρες και γυναίκες θα λάβουν 2,8 εκατομμύρια, αλλά αυτό δεν ικανοποίησε τους τενίστες. Η αύξηση είναι σημαντικά μικρότερη από την άνοδο 20% που έγινε στο περσινό US Open, ενώ οι αθλητές τονίζουν πως το ποσοστό που λαμβάνουν από τα έσοδα.

«Το Ρολάν Γκαρός είχε έσοδα 395 εκατομμύρια ευρώ το 2025, αύξηση 14% σε ετήσια βάση, αλλά τα χρηματικά έπαθλα αυξήθηκαν μόνο κατά 5,4%, μειώνοντας το ποσοστό των τενιστών από τα έσοδα σε 14,3%», ανέφεραν στην ανακοίνωση. Τα φετινά έσοδα εκτιμάται ότι θα ξεπεράσουν τα 400 εκατομμύρια, κάτι που σημαίνει ότι τα έπαθλα ως ποσοστό των εσόδων πιθανότατα θα παραμείνει κάτω από 15%, πολύ μακριά από το 22% που έχουν ζητήσει οι παίκτες για τα Γκραν Σλαμ.

Πηγή: Guardian