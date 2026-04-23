Ο Τσιτσιπάς άρχισε να βρίζει κατά τη διάρκεια του πρώτου σετ.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς «ξέφυγε» και άρχισε να βρίζει στο κορτ, κατά τη διάρκεια της αναμέτρησής του με τον Πάτρικ Κίπσον, στο τουρνουά της Μαδρίτης.

Στο πρώτο σετ, ενώ βρισκόταν πίσω στο σκορ, ο 27χρονος Έλληνας τενίστας ήταν εμφανώς εκνευρισμένος και η κάμερα τον «συνέλαβε» να ξεστομίζει απανωτά «γαλλικά».

Δεν είναι σαφές σε ποιον απευθυνόταν ο Τσιτσιπάς, ωστόσο σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές, έβριζε προς το box του, όπου βρίσκονται οι συνεργάτες του, ανάμεσά τους και ο πατέρας του, Απόστολος.

Το ματς είναι σε εξέλιξη και αφού έχασε το πρώτο σετ, στη συνέχεια ο Τσιτσιπάς πήρε το δεύτερο. Ο 27χρονος περνά μια κακή περίοδο, με διαδοχικούς πρόωρους αποκλεισμούς, κάτι που είχε ως συνέπεια να πέσει στο Νο85 της live παγκόσμιας κατάταξης του τένις.

