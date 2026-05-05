Σε θετικό κλίμα ολοκληρώθηκε η πρώτη συνάντηση των τοπικών αρχών της Θεσσαλονίκης με εκπροσώπους της Ryanair.

Ευρεία συνάντηση με τη συμμετοχή τοπικών φορέων έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη, 06/05, στο δημαρχείο της Θεσσαλονίκης, με στόχο την ενημέρωση και τον συντονισμό γύρω από το ενδεχόμενο αποχώρησης της Ryanair από το αεροδρόμιο «Μακεδονία».

Την πρωτοβουλία έχει αναλάβει ο δήμαρχος Στέλιος Αγγελούδης, ο οποίος από την πρώτη στιγμή επιχείρησε να διερευνήσει τις προθέσεις τόσο της αεροπορικής εταιρείας όσο και της Fraport. Στο πλαίσιο αυτό, πραγματοποιήθηκαν επαφές και συναντήσεις, χωρίς ωστόσο να προκύψει σαφής απάντηση για το αν τελικά η βάση της εταιρείας στη Θεσσαλονίκη θα διατηρηθεί ή όχι.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν μεταξύ άλλων η γενική διευθύντρια του Οργανισμού Τουρισμού Θεσσαλονίκης, Κυριακή Ουδατζή, η αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού, Βίκυ Χατζηβασιλείου και ο αντιδήμαρχος Τουρισμού και Πολιτισμού, Βασίλης Γάκης, ενώ το ζήτημα φαίνεται να συνδέεται με τις χρεώσεις και τη γενικότερη τιμολογιακή πολιτική που εφαρμόζεται στο αεροδρόμιο. Παράλληλα, η Fraport φέρεται να έχει ήδη αποστείλει τις θέσεις της προς τη δημοτική αρχή, με νέα συνάντηση να προηγείται της αυριανής διευρυμένης σύσκεψης, ώστε να υπάρξει πιο ξεκάθαρη εικόνα.

Ο δήμαρχος, αναφερόμενος στις εξελίξεις, τόνισε πως ζητούμενο είναι η πόλη να βγει ενισχυμένη μέσα από αυτή τη διαδικασία, υπογραμμίζοντας ότι υπάρχει κοινή γραμμή και άμεση κινητοποίηση από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Όπως σημείωσε, οι επαφές συνεχίζονται και η αυριανή συνάντηση αναμένεται να συμβάλει στη διαμόρφωση μιας ενιαίας στάσης και στην αναζήτηση λύσεων προς όφελος της Θεσσαλονίκης.

