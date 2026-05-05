«Επικίνδυνο εργαλείο τα deepfakes», προειδοποίησε η Τζόρτζια Μελόνι.

Η Τζόρτζια Μελόνι προειδοποίησε για τους κινδύνους των deepfakes, αλλά ταυτόχρονα φάνηκε να αντιμετωπίζει με χιούμορ μια φωτογραφία μέσω ΑΙ που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο, η οποία δείχνει την Ιταλίδα πρωθυπουργό με εσώρουχα.

«Τις τελευταίες ημέρες κυκλοφορούν αρκετές ψεύτικες φωτογραφίες μου, που δημιουργήθηκαν μέσω τεχνητής νοημοσύνης και παρουσιάστηκαν ως αληθινές από κάποιους υπερβολικά ενθουσιώδεις αντιπάλους», έγραψε σε ανάρτηση η Μελόνι.

«Πρέπει να παραδεχθώ πως όποιος τις δημιούργησε, τουλάχιστον αυτή που επισυνάπτεται, με βελτίωσε αρκετά», σχολίασε, αναδημοσιεύοντας ψεύτικη φωτογραφία που τη δείχνει πάνω σε κρεβάτι, με εσώρουχα. Όμως, υπογράμμισε, παραμένει γεγονός ότι «προκειμένου να επιτεθούν και να διαδώσουν ψεύδη», οι άνθρωποι τώρα είναι πρόθυμοι να χρησιμοποιήσουν «τα πάντα».

Η φωτογραφία έγινε viral και κάποιοι φάνηκε να πιστεύουν ότι ήταν αληθινή. «Είναι πραγματικά ντροπιαστικό ότι μία πρωθυπουργός παρουσιάζεται σε τέτοια κατάσταση. Ανάξια του θεσμικού ρόλου που έχει. Δεν έχει καμία αίσθηση ντροπής», έγραψε κάποιος χρήστης των social media.

Στην ανάρτησή της, η Ιταλίδα πρωθυπουργός τόνισε τα deepfakes αποτελούν ένα «επικίνδυνο εργαλείο», επειδή μπορούν «να εξαπατήσουν, να χειραγωγήσουν και να βάλουν στο στόχαστρο» τον οποιονδήποτε. «Εγώ μπορώ να υπερασπιστώ τον εαυτό μου. Πολλοί άλλοι δεν μπορούν. Για αυτό, ένας κανόνας πρέπει να εφαρμόζεται πάντα: επαληθεύστε πριν να πιστέψετε, σκεφτείτε προτού αναδημοσιεύσετε», υπογράμμισε και κατέληξε: «Γιατί αυτό που σήμερα συμβαίνει σε εμένα, αύριο θα μπορούσε να συμβεί στον καθένα».

{https://x.com/GiorgiaMeloni/status/2051672420440764626}