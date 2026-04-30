Το περιστατικό συνέβη στην πτήση ΑΖ855 της ΙΤΑ Airways από το Ντακάρ στη Ρώμη.

Ένα υγιέστατο αγοράκι γέννησε μία επιβάτιδα της ΙTA Airways, κατά τη διάρκεια της πτήσης από τη Σενεγάλη στην Ιταλία.

Αυτό συνέβη για πρώτη φορά στα χρονικά της συγκεκριμένης αεροπορικής εταιρείας, ανακοίνωσε σήμερα η ITA Airways.

Η γυναίκα, η οποία διένυε τον έβδομο μήνα της εγκυμοσύνης της, επιβιβάστηκε στο αεροσκάφος για να ταξιδέψει από το Ντακάρ στη Ρώμη. Όμως λίγο μετά την απογείωση, άρχισαν οι πόνοι του τοκετού.

Για καλή της τύχη στο αεροσκάφος υπήρχε ένας γιατρός και μία νοσηλεύτρια οι οποίοι μαζί με τη συνδρομή μελών του πληρώματος, βοήθησαν τη γυναίκα να γέννησε σε ένα απόμερο σημείο της καμπίνας. Τόσο η μητέρα όσο και το μωρό της είναι καλά στην υγεία τους, αναφέρει η ITA Airways, χωρίς να διευκρινίσει την εθνικότητα και την ηλικία της επιβάτιδας.

Το περιστατικό συνέβη στην πτήση ΑΖ855 της ΙΤΑ Airways, μέλους του γερμανικού ομίλου Lufthansa.

