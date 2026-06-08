Ανακοίνωση του ΚΚΕ για τις πρόσφατες αποκαλύψεις στο σκάνδαλο των υποκλοπών.

«Οι χθεσινές (07/06) αποκαλύψεις για συνεργασία της Intellexa με την ΕΥΠ, γύρω από θέματα που αφορούσαν τη χρήση του Predator, καθιστούν για πολλοστή φορά την κυβέρνηση της ΝΔ και τον ίδιο τον πρωθυπουργό, υπόλογους για το σκάνδαλο των υποκλοπών, το οποίο προφανώς και δεν "έκλεισε" με την άρνηση της να συγκροτηθεί εξεταστική επιτροπή» αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΚΚΕ.

«Επιπλέον, βάζουν στο στόχαστρο και το ίδιο το νομικό θεσμικό πλαίσιο που έθρεψε το σκάνδαλο των υποκλοπών, ένα πλαίσιο που έχει τη σφραγίδα του αντιλαϊκού ''κράτους δικαίου της ΕΕ'', και με κανόνα το ''ουδείς εξαιρείται των παρακολουθήσεων'' αξιοποιείται από όλες ανεξαιρέτως τις κυβερνήσεις, απέναντι κυρίως στον ''εχθρό-λαό'', τα λαϊκά δικαιώματα και ελευθερίες» προσθέτει η ανακοίνωση του κόμματος και καταλήγει:

«Για όλους αυτούς τους λόγους το ελάχιστο που πρέπει να γίνει άμεσα είναι να συγκληθεί άμεσα η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας και να κληθεί σε αυτήν ο πρώην επικεφαλής της ισραηλινής εταιρείας, Τ. Ντίλιαν, και ο πρώην ΓΓ του πρωθυπουργού, Γρ. Δημητριάδης».