«Ο δημόσιος εκβιασμός μιας κυβέρνησης δεν μπορεί να μείνει αναπάντητος σε μια ευρωπαϊκή δημοκρατία» ανέφερε ο Κώστας Τσουκαλάς, σχολιάζοντας τις δηλώσεις Μαρινάκη.

«Ο δημόσιος εκβιασμός μιας κυβέρνησης δεν μπορεί να μείνει αναπάντητος σε μια ευρωπαϊκή δημοκρατία» ανέφερε σε ανάρτησή του ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς ζητώντας παράλληλα ανάσυρση της υπόθεσης απ’ το αρχείο και κλήση Ντίλιαν και Δημητριάδη στην Επιτροπή Θεσμών

Μέσω βίντεο ο Κώστας Τσουκαλάς απάντησε στις σημερινές δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου, Παύλου Μαρινάκη για την υπόθεση των παράνομων παρακολουθήσεων στον απόηχο του δημοσιεύματος της εφημερίδας «Το Βήμα». Αναφέρει χαρακτηριστικά πως «Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Το Βήμα», υπάρχει υπογεγραμμένο συμφωνητικό μεταξύ της εταιρείας του κ. Ντίλιαν και της ΕΥΠ που αφορά συνεργασία η οποία περιλαμβάνει και την πώληση του παράνομο λογισμικού Predator.

»Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, σήμερα, απέφυγε να διαψεύσει επίσημα και κατηγορηματικά την ύπαρξη του συγκεκριμένου συμφωνητικού. Αφού δεν το έκανε αυτό, η κυβερνητική πλειοψηφία έχει έναν μόνο δρόμο: να κάνει δεκτό το αίτημα του ΠΑΣΟΚ για να κληθούν στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας οι κύριοι Ντίλιαν και Δημητριάδης.

Στο βίντεο ο Κώστας Τσουκαλάς καταλήγει λέγοντας πως «ο δημόσιος εκβιασμός μιας κυβέρνησης δεν μπορεί να μείνει αναπάντητος σε μια ευρωπαϊκή δημοκρατία. Σε κάθε περίπτωση, η ελληνική δικαιοσύνη οφείλει να προβεί άμεσα στην ανάσυρση απ’ το αρχείο της υπόθεσης των υποκλοπών, να καλέσει τα εμπλεκόμενα μέρη για να διαπιστώσει τη βασιμότητα των στοιχείων και των καταγγελιών».

#kostastsoukalas #πασοκ ♬ original sound - Kostas Tsoukalas @kostas.tsoukalaseu Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Το Βήμα», υπάρχει υπογεγραμμένο συμφωνητικό μεταξύ της εταιρείας του κ. Ντίλιαν και της ΕΥΠ που αφορά συνεργασία η οποία περιλαμβάνει και την πώληση του παράνομο λογισμικού Predator. Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, σήμερα, απέφυγε να διαψεύσει επίσημα κατηγορηματικά την ύπαρξη του συγκεκριμένου συμφωνητικού. Αφού δεν το έκανε αυτό, η κυβερνητική πλειοψηφία έχει έναν μόνο δρόμο: να κάνει δεκτό το αίτημα του ΠΑΣΟΚ για να κληθούν στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας οι κύριοι Ντίλιαν και Δημητριάδης. Ο δημόσιος εκβιασμός μιας κυβέρνησης δεν μπορεί να μείνει αναπάντητος σε μια ευρωπαϊκή δημοκρατία. Σε κάθε περίπτωση, η ελληνική δικαιοσύνη οφείλει να προβεί άμεσα στην ανάσυρση απ' το αρχείο της υπόθεσης των υποκλοπών, να καλέσει τα εμπλεκόμενα μέλη για να διαπιστώσουν την βασιμότητα των στοιχείων και των καταγγελιών. #pasok