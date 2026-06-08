Τα προβλήματα με τους «σκιώδεις» - Το βάρος στην Αττική.

Το ερώτημα αν η τρίτη θέση- την τέταρτη ούτε που θέλουν να την σκέφτονται - που κατέγραψε το ΠΑΣΟΚ στις δημοσκοπήσεις είναι παρένθεση και αποτέλεσμα της αύρας από την ίδρυση του κόμματος Τσίπρα ή αν θα πάρει μονιμότερα χαρακτηριστικά, κυριαρχεί στην Χαριλάου Τρικούπη. Θεωρητικά θα έχουν τουλάχιστον δυο με τρεις εβδομάδες (δημοσκοπικής) ηρεμίας καθώς έως τα τέλη του Ιουνίου δεν προβλέπεται να κυκλοφορούσουν άλλες έρευνες. Ως εκ τούτου, τον Ιούλιο τα σπουδαία για το ΠΑΣΟΚ και ως τότε λένε από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης πρέπει να δείξουν ότι επιστρέφει η ψυχραιμία και η σοβαρότητα. Στοιχεία που χάθηκαν το προηγούμενο διάστημα δεδομένου ότι το ΠΑΣΟΚ μπήκε σε μια σύγκρουση με τις εταιρίες δημοσκοπήσεων αλλά - σε πιο χαμηλό βαθμό - και με τα ΜΜΕ επειδή, λέει, υπερπροβάλουν το κόμμα του κ. Τσίπρα.

Εκ των πραγμάτων οι μέρες αυτές είναι πάρα πολύ κρίσιμες διότι αν το ΠΑΣΟΚ δεν ανακάμψει και αυτό αποτυπωθεί και στις δημοσκοπήσεις του Ιουλίου, τα δύσκολα θα είναι μπροστά για τον κ. Ανδρουλάκη. Ευθεία αμφισβήτηση δεν είναι εύκολο να υπάρξει, όμως οι γκρίνιες και οι μουρμούρες θα είναι στην ημερήσια διάταξη. Παράλληλα, σε αυτό το ενδεχόμενο, το ΠΑΣΟΚ θα μείνει από αφήγημα, από τη στιγμή που κανένα σοβαρό του στέλεχος δεν θα μπορεί να υπερασπίζεται τη θέση "πρώτοι έστω με μια ψήφο", αν το κόμμα του είναι τρίτο, πόσο μάλλον τέταρτο. Για να καλύψει το χαμένο έδαφος η Χαριλάου Τρικούπη θα τρέξει το θέμα της διεύρυνσης, με τον επικεφαλής της αρμόδιας επιτροπής Κώστα Σκανδαλίδη να ανεβαίνει τις προσεχείς μέρες στην Θεσσαλονίκη για να κάνει επαφές και ενδεχομένως να ανακοινώσει και νέα πρόσωπα. Κατά τις ίδιες πηγές, υπάρχουν συζητήσεις για να τρέξει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και το θέμα με τα εν ενεργεία πολιτικά στελέχη που είναι στον προθάλαμο του ΠΑΣΟΚ, ενώ κάποιοι πιο προχωρημένοι ισχυρίζονται ότι θα πρέπει να γίνουν ανοίγματα σε όσα στελέχη και βουλευτές δεν κινηθούν προς την Αμαλίας. Για παράδειγμα, το όνομα της Κατερίνας Νοτοπούλου είναι μεταξύ αυτών που συζητούνται, στην περίπτωση που δεν ενταχθεί στην ΕΛΑΣ.

Πάντως, μετά τις αποφάσεις του Πολιτικού Συμβουλίου, από τα ζητήματα που υπάρχουν είναι ο τρόπος που θα λειτουργήσουν οι οχτώ κύκλοι πολιτικής που συγκρότησε ο Νίκος Ανδρουλάκης και στους οποίους μετέχουν τα περισσότερα από τα κορυφαία στελέχη. Για παράδειγμα, στον κύκλο της εξωτερικής πολιτικής είναι επικεφαλής ο Γιώργος Παπανδρέου, ο οποίος δεν είναι και πολύ κοντά στις θέσεις του κ. Ανδρουλάκη για μια σειρά θεμάτων, ιδίως αυτά που σχετίζονται με την Τουρκία. Πέραν όμως από τις υπαρκτές διαφορές, που ούτως ή άλλως υπάρχουν σε όλα τα κόμματα, θα συνεδριάζει ένας κύκλος πολιτικής για να καταθέσει θέσεις παράλληλα με την επιτροπή προγράμματος ή για να συμβάλλει στην καθημερινή δουλειά του κόμματος και στις ανακοινώσεις που βγαίνουν; Το καταγράφουμε διότι σε κάθε κύκλο μετέχουν τουλάχιστον πέντε στελέχη. Ενδεικτικός είναι ο τομέας των οικονομικών που θα πρέπει να συνεργαστούν οι βουλευτές Παύλος Γερουλάνος, Μιλένα Αποστολάκη, Πάρις Κουκουλόπουλος αλλά και ο πρώην υπουργός Οικονομικών Φίλιππος Σαχινίδης. Στην Χαριλάου Τρικούπη θεωρούν ότι η λειτουργικότητα σε αυτές τις περιπτώσεις διαπιστώνεται στην πράξη και ότι θα πρόσωπα θα βρουν τα πατήματά τους..

Την ίδια ώρα, η μεγάλη στόχευση για τον κ. Ανδρουλάκη είναι η Αττική, όπου έχει επιστρατεύσει μια σειρά κεντρικών στελεχών προκειμένου να δουν τι μπορεί να γίνει για να υπάρξει άνοδος των ποσοστών. Είναι χαρακτηριστικό ότι στις σχετικές συσκέψεις μετέχουν, μεταξύ άλλων, ο γραμματέας του κόμματος Γιάννης Βαρδακαστάνης, ο πρώην υπουργός Χρήστος Πρωτόπαπας που έχει ενεργοποιηθεί στα οργανωτικά, στενοί συνεργάτες του κ. Ανδρουλάκη (Δρούλιας, Δασκαλάκης κ.α) καθώς και αυτοδιοικητικοί παράγοντες, συνδικαλιστές κλπ.