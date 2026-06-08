Η εικόνα που βλέπουμε σε σχεδόν όλες τις τελευταίες δημοσκοπήσειςτων τελευταίων ημερών επαναλαμβάνεται και στην έρευνα της Opinion Poll για τη Θεσσαλονίκη. Η ΝΔ προηγείται κι ακολουθούν κατά σειρά η ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καρυστιανού και το ΠΑΣΟΚ.
Αναλυτικά τα ποσοστά στην πρόθεση ψήφου:
- ΝΔ: 24%
- ΕΛΑΣ: 10,8%
- ΕΛΠΙΔΑ ΓΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ – ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΥΣΤΙΑΝΟΥ: 7,8%
- ΠΑΣΟΚ: 7,5%
- ΚΚΕ: 5,9%
- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: 5,8%
- ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ: 5,3%
- ΣΥΡΙΖΑ: 2,4%
- ΦΩΝΗ ΛΟΓΙΚΗΣ: 2,3%
- ΜέΡΑ25: 2%
- ΝΙΚΗ: 1,2%
- ΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ: 0,6%
- ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ: 0,6%
- ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ: 0,5%
- ΑΛΛΟ ΚΟΜΜΑ: 4,3%
Στην εκτίμηση ψήφου με αναλογική κατανομή των αναποφάσιστων, οι επιδόσεις είναι:
- ΝΔ: 29,6%
- ΕΛΑΣ: 13,3%
- ΕΛΠΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: 9,6%
- ΠΑΣΟΚ: 9,3%
- ΚΚΕ: 7,2%
- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 7,1%
- ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ: 6,6%
- ΣΥΡΙΖΑ: 3%
- ΦΩΝΗ ΛΟΓΙΚΗΣ: 2,8%
- ΜέΡΑ25: 2,5%
- ΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ: 0,8%
- ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ: 0,8%
- ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ: 0,6%
- ΑΛΛΟ ΚΟΜΜΑ 5,3%