Η ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα καταγράφεται με 10,8%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 7,8% και το ΠΑΣΟΚ με 7,5% στην τελευταία δημοσκόπηση της Opinion Poll για τη Θεσσαλονίκη.

Η εικόνα που βλέπουμε σε σχεδόν όλες τις τελευταίες δημοσκοπήσειςτων τελευταίων ημερών επαναλαμβάνεται και στην έρευνα της Opinion Poll για τη Θεσσαλονίκη. Η ΝΔ προηγείται κι ακολουθούν κατά σειρά η ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καρυστιανού και το ΠΑΣΟΚ.

Αναλυτικά τα ποσοστά στην πρόθεση ψήφου:

ΝΔ: 24%

ΕΛΑΣ: 10,8%

ΕΛΠΙΔΑ ΓΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ – ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΥΣΤΙΑΝΟΥ: 7,8%

ΠΑΣΟΚ: 7,5%

ΚΚΕ: 5,9%

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: 5,8%

ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ: 5,3%

ΣΥΡΙΖΑ: 2,4%

ΦΩΝΗ ΛΟΓΙΚΗΣ: 2,3%

ΜέΡΑ25: 2%

ΝΙΚΗ: 1,2%

ΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ: 0,6%

ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ: 0,6%

ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ: 0,5%

ΑΛΛΟ ΚΟΜΜΑ: 4,3%

Στην εκτίμηση ψήφου με αναλογική κατανομή των αναποφάσιστων, οι επιδόσεις είναι:

ΝΔ: 29,6%

ΕΛΑΣ: 13,3%

ΕΛΠΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: 9,6%

ΠΑΣΟΚ: 9,3%

ΚΚΕ: 7,2%

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 7,1%

ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ: 6,6%

ΣΥΡΙΖΑ: 3%

ΦΩΝΗ ΛΟΓΙΚΗΣ: 2,8%

ΜέΡΑ25: 2,5%

ΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ: 0,8%

ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ: 0,8%

ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ: 0,6%

ΑΛΛΟ ΚΟΜΜΑ 5,3%