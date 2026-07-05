Οι συλλήψεις αφορούν, πυρκαγιές που προκλήθηκαν κατά την εκτέλεση θερμών εργασιών, από τη χρήση τροχού και άλλων εργαλείων που παράγουν σπινθήρες, μηχανημάτων αγροτικών εργασιών, από καύση υπολειμμάτων φυτικής βλάστησης και καλλιεργειών.

Οι πρώτες πέντε ημέρες του Ιουλίου αντιστοιχούν σε πάνω από το 10% των συλλήψεων του έτους, σύμφωνα με την Πυροσβεστική.

Όπως αναφέρει, από την 1η έως και την 5η Ιουλίου 2026, πραγματοποιήθηκαν συνολικά 20 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, για υποθέσεις που αφορούν πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια, ενώ παράλληλα επιβλήθηκαν 20 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 55.005,99 ευρώ.

Μέσα σε μόλις πέντε ημέρες πραγματοποιήθηκαν 20 από τις συνολικά 164 συλλήψεις που έχουν καταγραφεί από την αρχή του έτους. Ο αριθμός αυτός αντιστοιχεί σε ποσοστό 12,2% του συνόλου των συλλήψεων του 2026. Με άλλα λόγια, περισσότερες από μία στις δέκα συλλήψεις που έχουν πραγματοποιηθεί από την 1η Ιανουαρίου καταγράφηκε μέσα στις πρώτες πέντε ημέρες του Ιουλίου.

Οι συλλήψεις αφορούν, πυρκαγιές που προκλήθηκαν κατά την εκτέλεση θερμών εργασιών, από τη χρήση τροχού και άλλων εργαλείων που παράγουν σπινθήρες, μηχανημάτων αγροτικών εργασιών, από καύση υπολειμμάτων φυτικής βλάστησης και καλλιεργειών, καθώς και από άλλες αμελείς ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας και υπό συνθήκες αυξημένου κινδύνου εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιάς.

{https://exchange.glomex.com/video/v-djqsiy64ph01?integrationId=40599v1wlakx6ykh}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Χαρακτηριστικές είναι οι υποθέσεις που διερευνήθηκαν στη Χαλκιδική, στη Φαρκαδόνα Τρικάλων, στην Αταλάντη, στη Θεσσαλονίκη, στη Γουμένισσα, στα Γρεβενά, στο Κιλκίς και στο Ωραιόκαστρο, όπου οι ανακριτικές υπηρεσίες προχώρησαν άμεσα στην ταυτοποίηση των υπαιτίων και στην εφαρμογή της αυτόφωρης διαδικασίας.

Σε μία από τις περιπτώσεις στην Αταλάντη Φθιώτιδας, πυρκαγιά εκδηλώθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών με θεριζοαλωνιστική, επεκτάθηκε γρήγορα σε δασική έκταση καίγοντας μεγάλο αριθμό στρεμμάτων, ενώ σε άλλες περιοχές οι υποθέσεις συνδέθηκαν με θερμές εργασίες, χρήση τροχού και άλλες ενέργειες ικανές να προκαλέσουν σπινθήρες ή ανάφλεξη.

Αντίστοιχα, στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, η μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το βράδυ της 4ης Ιουλίου προκάλεσε εκτεταμένη κινητοποίηση του Πυροσβεστικού Σώματος, ενώ είχε ως αποτέλεσμα την καταστροφή επιχειρήσεων και την πρόκληση σημαντικών ζημιών σε περιουσίες. Παράλληλα, ειδικό κλιμάκιο της Δ.Α.Ε.Ε. μετέβη άμεσα από την Αθήνα για να συνδράμει το Α.Κ.Α.Ε.Ε. Θεσσαλονίκης στις έρευνες, οι οποίες οδήγησαν μέσα σε λίγες ώρες στην εξιχνίαση της υπόθεσης και στη σύλληψη 76χρονου ημεδαπού, με την κατηγορία της πρόκλησης πυρκαγιάς.

Ο απολογισμός των πρώτων πέντε ημερών του Ιουλίου αποτυπώνει τη συνεχή επιχειρησιακή δράση του Πυροσβεστικού Σώματος και τη συστηματική διερεύνηση κάθε περιστατικού, σε μια περίοδο κατά την οποία η ξηρότητα της βλάστησης, οι υψηλές θερμοκρασίες και οι κατά τόπους ενισχυμένοι άνεμοι μπορούν να μετατρέψουν ακόμη και μία στιγμιαία απερισκεψία σε σοβαρό περιστατικό πυρκαγιάς.

{https://exchange.glomex.com/video/v-djquh20coegx?integrationId=40599v1wlakx6ykh}

Καθίσταται σαφές ότι δεν θα υπάρξει καμία ανοχή απέναντι σε οποιαδήποτε μορφή εμπρησμού, είτε από πρόθεση είτε από αμέλεια. Οι έλεγχοι θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση και όπου διαπιστώνονται παραβάσεις θα εφαρμόζεται άμεσα η αυτόφωρη διαδικασία και θα επιβάλλονται οι προβλεπόμενες διοικητικές και ποινικές κυρώσεις.

Βελτιωμένη η εικόνα στην Οινόη

Σημειώνεται πως βελτιωμένη είναι, σύμφωνα με ενημέρωση του Πυροσβεστικού Σώματος η εικόνα της πυρκαγιάς που ξέσπασε σήμερα σε αγροτοδασική έκταση κοντά στην Οινόη του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας. Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, οι πυροσβεστικές δυνάμεις, που έχουν ενισχυθεί περαιτέρω, συνεχίζουν να επιχειρούν αντιμετωπίζοντας αρκετές εστίες, κυρίως εντός της περιμέτρου της δασικής έκτασης.

Η φωτιά που εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 15:30 στη θέση Σφάκα, ξεκίνησε σε σημείο με ξερά χόρτα και εξελίχθηκε σε δασική έκταση, ενώ σύμφωνα με την Πυροσβεστική, μέχρι στιγμής δεν έχουν απειληθεί κατοικίες ή υποδομές.

Στο σημείο επιχειρούν 210 πυροσβέστες με 10 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ, πλήθος εθελοντών και εθελοντικών ομάδων Πολιτικής Προστασίας καθώς και 45 οχήματα, ενώ από αέρος θα επιχειρούν περιοδικά και μέχρι το τελευταίο φως της ημέρας, 29 εναέρια μέσα (19 αεροσκάφη και 10 ελικόπτερα) εκ των οποίων τα δύο για το συντονισμό τους.

Συνδρομή στο έργο της κατάσβεσης παρέχουν υδροφόρες της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Μάνδρας - Ειδυλλίας, καθώς και μηχανήματα έργου τα οποία ενεργούν από κοινού με τα μηχανήματα έργου της Διοίκησης Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών (ΔΙΚΑΦΚΑ), για τη διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών.

{https://exchange.glomex.com/video/v-djqnxaa2t2yp?integrationId=40599v1wlakx6ykh}

Ο επί τόπου συντονισμός όλων των δυνάμεων πυρόσβεσης, πραγματοποιείται από το Κινητό Επιχειρησιακό Κέντρο ΟΛΥΜΠΟΣ, ενώ στην περιοχή έχει μεταβεί και Κινητό Επιχειρησιακό Κέντρο Επιτήρησης drone.

Παράλληλα όπως επισημαίνεται από την Πυροσβεστική, συνεχίζονται οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ΠΕΟ Ελευσίνας-Θηβών από δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας. Σε ετοιμότητα είναι και δυνάμεις του ΕΚΑΒ ενώ ανάλογα έχει κινητοποιηθεί και το ΛΣ-ΕΛΑΚΤ.

Υπενθυμίζεται ότι, στις 16:22, εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή.

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96 αγροτοδασικές πυρκαγιές σε 48 ώρες

Σημειώνεται πως το τελευταίο 48ωρο εκδηλώθηκαν συνολικά 96 αγροτοδασικές πυρκαγιές σε ολόκληρη τη χώρα. Ο μεγάλος αριθμός των πυρκαγιών, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι πολλές εκδηλώθηκαν σχεδόν ταυτόχρονα και σε περιοχές με υψηλό ή πολύ υψηλό δείκτη επικινδυνότητας, απαίτησε τη διαρκή κινητοποίηση ισχυρών επίγειων και εναέριων δυνάμεων του Πυροσβεστικού Σώματος, θέτοντας σε αυξημένη επιχειρησιακή δοκιμασία τον κρατικό μηχανισμό.

Η μεγαλύτερη και δυσκολότερη πυρκαγιά του σημερινού 24ώρου, εκδηλώθηκε στην περιοχή της Οινόης, στη Μάνδρα Αττικής, όπου αναπτύχθηκαν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις, σε μια περιοχή που σήμερα είχε πολύ υψηλό δείκτη επικινδυνότητας (κατηγορία 4). Στην επιχείρηση συμμετείχαν συνολικά 210 πυροσβέστες με 10 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 76 οχήματα, πλήθος εθελοντών και 29 εναέρια μέσα, ενώ εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή. Η εικόνα της πυρκαγιάς είναι πλέον βελτιωμένη και οι δυνάμεις συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν ενεργές εστίες εντός της περιμέτρου.

Παράλληλα, μεταξύ άλλων, άμεσα αντιμετωπίστηκαν οι πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν στη Δροσιά Χαλκίδας, στον Ελαιώνα Θήβας και στις Αμμούδες Ρόδου, όπου η έγκαιρη κινητοποίηση των δυνάμεων απέτρεψε την εξέλιξή τους σε μεγάλα συμβάντα.

Το προηγούμενο 24ωρο, ιδιαίτερα απαιτητική ήταν η κατάσταση στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, όπου εκδηλώθηκαν σχεδόν ταυτόχρονα 17 αγροτοδασικές πυρκαγιές, γεγονός που προκάλεσε σημαντική διάσπαση των διαθέσιμων πυροσβεστικών δυνάμεων. Οι δυσκολότερες από αυτές ήταν στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, όπου οι πυροσβέστες έδωσαν ολονύχτια μάχη με τις φλόγες και συνεχίζουν να επιχειρούν με ισχυρές δυνάμεις καθώς και στη Νέα Καλλικράτεια Χαλκιδικής όπου η πυρκαγιά έχει τεθεί υπό πλήρη έλεγχο.

Παρά τη μεγάλη πίεση που δέχθηκε ο μηχανισμός από τα διαδοχικά και ταυτόχρονα συμβάντα του τελευταίου διημέρου, η άμεση κινητοποίηση των επίγειων και εναέριων δυνάμεων, καθώς και των εμπλεκόμενων φορέων, είχε ως αποτέλεσμα η συντριπτική πλειονότητα των πυρκαγιών να περιοριστεί στα αρχικά στάδιά τους, αποτρέποντας την επέκτασή τους και την απειλή κατοικημένων περιοχών.

Πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) προβλέπεται αύριο σε περιοχές των Περιφερειών Κρήτης και Βορείου Αιγαίου, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr).

{https://x.com/CivPro_GR/status/2073705891891696125}

Ειδικότερα πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται αύριο στις εξής περιοχές:

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (ΠΕ Χίου, ΠΕ Σάμου, ΠΕ Ικαρίας)

Περιφέρεια Κρήτης(ΠΕ Ρεθύμνου, ΠΕ Ηρακλείου, ΠΕ Λασιθίου)

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους των παραπάνω περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών.

Παράλληλα,όπως ανακοίνωσε η Πυροσβεστική, σε εφαρμογή τίθεται το 2ο στάδιο επιχειρησιακής ετοιμότητας του Π.Σ. και θα αυξηθούν οι περιπολίες εναέριας επιτήρησης, καθώς και οι περιπολίες από πυροσβεστικές, αστυνομικές και στρατιωτικές δυνάμεις.

Επιπρόσθετα, το προσωπικό των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών των παραπάνω Περιφερειακών Ενοτήτων παραμένουν σε μερική επιφυλακή, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι αυξημένες υπηρεσιακές απαιτήσεις, που πιθανόν να προκύψουν λόγω πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς (κατηγορία κίνδυνου 4).

Ταυτόχρονα, για αυτές τις περιοχές, παραμένει σε εφαρμογή το Σχέδιο δράσεων Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω δασικών πυρκαγιών, σύμφωνα με το οποίο, μεταξύ άλλων, προβλέπεται, η εφαρμογή του μέτρου της προληπτικής απαγόρευσης της κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς, δάση και «ευπαθείς» περιοχές.

Ακόμη το Πυροσβεστικό Σώμα απευθύνει έκκληση στους πολίτες:

Να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρίψη αναμμένων τσιγάρων, κ.α. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση των αγρών.

Να παρακολουθούν τις πληροφορίες για την πρόληψη δασικών πυρκαγιών που είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα και στους επίσημους λογαριασμούς του Πυροσβεστικού Σώματος, στο Facebook και στο Χ.

Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199.

Τέλος, η Πυροσβεστική καλεί όλους τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και σε περίπτωση πυρκαγιάς, για τη δική τους ασφάλεια, να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών.

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τους κινδύνους των δασικών πυρκαγιών, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση civilprotection.gov.gr.