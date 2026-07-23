Με τον υδράργυρο να βρίσκεται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα και το κύμα καύσωνα να επηρεάζει το σύνολο σχεδόν της χώρας, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (ΕΕΣ) υπενθυμίζει στους πολίτες τα βασικά συμπτώματα της θερμοπληξίας, καθώς και τις απαραίτητες οδηγίες για την άμεση και σωστή αντιμετώπισή της.
Η θερμοπληξία αποτελεί επείγουσα και απειλητική για τη ζωή κατάσταση, κατά την οποία η θερμοκρασία του σώματος αυξάνεται επικίνδυνα (συνήθως πάνω από 41°C) και ο οργανισμός αδυνατεί να αποβάλει τη θερμότητα.
Εμφανίζεται σε άτομα που εκτίθενται σε ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες, αυξημένη ατμοσφαιρική υγρασία (άνω του 70%) και άπνοια, χωρίς επαρκή προστασία, καθώς και σε άτομα που εργάζονται ή αθλούνται σε εξωτερικούς χώρους υπό συνθήκες ακραίας ζέστης.
Ομάδες υψηλού κινδύνου
-Ηλικιωμένοι
-Βρέφη και μικρά παιδιά
-'Ατομα που ζουν με παχυσαρκία
- Ασθενείς με χρόνια νοσήματα
- Άτομα με εξάρτηση από το αλκοόλ
Χαρακτηριστικά - Συμπτώματα θερμοπληξίας
- Θερμοκρασία σώματος άνω των 41°C
- Ζεστό, ερυθρό και ξηρό δέρμα
- Απουσία ή ελάχιστη εφίδρωση
- Χαμηλή αρτηριακή πίεση
- Γρήγορος και αδύναμος σφυγμός
- Ζάλη, ναυτία και έντονη σύγχυση
- Μειωμένο επίπεδο συνείδησης, έως απώλεια αισθήσεων ή κώμα
- Πιθανή εκδήλωση σπασμών
Πρώτες Βοήθειες
Η άμεση μείωση της θερμοκρασίας του σώματος είναι ζωτικής σημασίας. Απομακρύνουμε αμέσως το άτομο από το θερμό περιβάλλον και το μεταφέρουμε σε δροσερό, σκιερό ή κλιματιζόμενο χώρο. Τοποθετούμε κρύα ή παγωμένα επιθέματα στον αυχένα, στις μασχάλες και στις βουβωνικές περιοχές. Ελέγχουμε τις ζωτικές λειτουργίες (σφυγμό, αναπνοή και, όπου είναι διαθέσιμο, κορεσμό οξυγόνου). Καλούμε άμεσα το 166 ή το 112 και οργανώνουμε επείγουσα μεταφορά στο νοσοκομείο.
Άμεση κλήση στο ΕΚΑΒ απαιτείται όταν το άτομο: παρουσιάζει σύγχυση ή δεν ανταποκρίνεται, χάνει τις αισθήσεις του, εμφανίζει σπασμούς,έχει θερμοκρασία σώματος άνω των 41°C.
Πρόληψη
- Αποφεύγετε τις άσκοπες μετακινήσεις κατά τη διάρκεια καύσωνα.
- Περιορίζετε τη σωματική δραστηριότητα τις θερμότερες ώρες της ημέρας.
- Φοράτε ανοιχτόχρωμα, ελαφριά και άνετα ρούχα, καπέλο και γυαλιά ηλίου.
- Πίνετε άφθονα υγρά και καταναλώνετε ελαφρά γεύματα.
- Παραμένετε σε δροσερούς ή κλιματιζόμενους χώρους, όπου αυτό είναι δυνατό.
Ο ΕΕΣ επισημαίνει ότι δεν πρέπει να αφήνουμε ηλικιωμένους, βρέφη ή μικρά παιδιά μόνα τους κατά τη διάρκεια καύσωνα. Μην αφήνετε ποτέ παιδιά ή κατοικίδια μέσα σε σταθμευμένο όχημα, ακόμη και για λίγα λεπτά. Φροντίστε τα κατοικίδια να έχουν συνεχώς πρόσβαση σε δροσερό νερό, σκιά και επαρκή αερισμό.