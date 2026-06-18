Η Κατερίνα Καινούργιου σχολίασε τα κιλά της μετά την εγκυμοσύνη της, αποκαλύπτοντας ότι δεν έχει επανέλθει ακόμη στο βάρος που είχε νωρίτερα.

Το πρωί της Πέμπτης 18 Ιουνίου, η Κατερίνα Καινούργιου υποδέχτηκε στο πλατό της «Super Κατερίνα» τον Στέλιο Κουδουνάρη, φορώντας ένα φόρεμα που φέρει την υπογραφή του.

Η παρουσιάστρια έχει επιστρέψει στα επαγγελματικά της καθήκοντα σχεδόν δύο μήνες από την ημέρα που γέννησε και η συζήτηση δεν άργησε να στραφεί προς τη σιλουέτα της και τις αλλαγές που έφερε στο σώμα της η εγκυμοσύνη.

Ο Στέλιος Κουδουνάρης, μπαίνοντας στο πλατό δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του: «Σα να μην γέννησες ποτέ», δήλωσε, με την Κατερίνα Καινούργιου να απαντά:

«Έχω ακόμα… Εν τω μεταξύ, χθες, πήγα στο showroom να πάρω ένα ρούχο για να σε τιμήσω. Βρήκα αυτό το φανταστικό φόρεμα και λέει η κοπέλα small και της λέω ‘δώσε και το medium καλού κακού’. Το small δεν μου κούμπωσε…».

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