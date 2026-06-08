Στην καρδιά της Μεσογείου βρίσκεται η Σικελία, ένα νησί που ενώνει δύο κόσμους τον ελληνικό πολιτισμό και την ιταλική αύρα.

Αν και η Ελλάδα φημίζεται για τα νησιά της που γίνονται πόλος έλξης για τις καλοκαιρινές διακοπές, στην Μεσόγειο εντοπίζεται ένας προορισμός που συνδυάζει τον πολιτισμό με την ιστορία και τα φυσικά τοπία που μαγεύουν κάθε επισκέπτη.

Η Σικελία, είναι ένας από τους τόπους που ξεχωρίζει για τις παραδόσεις και την ιστορία της, ένας προορισμός που μοιάζει να συνδυάζει την Ελλάδα με την Ιταλία, δημιουργώντας ένα μοναδικό μωσαϊκό.

Σικελία – Το μεγαλύτερο νησί της Μεσογείου που ενώνει δύο πολιτισμούς

Θα μπορούσε κανείς να πει ότι η Σικελία δεν είναι απλώς ένα νησί, αλλά ένα σταυροδρόμι πολιτισμών που «εγκλωβίζει» την ιστορία χιλιάδων ετών.

Ως το μεγαλύτερο νησί της Μεσογείου, βρίσκεται σε κομβικό σημείο ανάμεσα στην Ευρώπη και την Αφρική, γεγονός που την κατέστησε για χρόνια σημείο συνάντησης διαφόρων πολιτισμών.

Από τους Ρωμαίους, στους Έλληνες, μέχρι και τους Βυζαντινούς κάθε πολιτισμός άφησε το δικό του αποτύπωμα στον τόπο, δημιουργώντας ένα μοναδικό μωσαϊκό ιστορίας, τέχνης, γαστρονομίας, αρχιτεκτονικής και κουλτούρας.

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Η ιστορία της είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τον ελληνικό κόσμο, ήδη από τον 8ο αιώνα π.Χ, οπότε και οι Έλληνες άποικοι δημιούργησαν πόλεις όπως οι Συρακούσες, ο Ακράγας και η Γέλα, μετατρέποντας το νησί σε ένα από τα πιο σημαντικά κέντρα του ελληνικού πολιτισμού στη Δύση.

Ένα από τα σημαντικότερα αξιοθέατα της Σικελίας είναι οι Κοιλάδα των Ναών στο Αγκριτζέντο, εκεί που σώζονται μέχρι και σήμερα στοιχεία από αρχαιοελληνικούς ναούς.

Παράλληλη η Αίτνα, αποτελεί ένα από τα πιο εντυπωσιακά φυσικά αξιοθέατα της Σικελίας και το υψηλότερο ενεργό ηφαίστειο της Ευρώπης, που δεσπόζει στο ανατολικό τμήμα του νησιού και προσελκύει πλήθος επισκεπτών.

Παλέρμο – Η πρωτεύουσα της Σικελίας

Το Παλέρμο, η πρωτεύουσα της Σικελίας, αποτελεί μέχρι και σήμερα μία από τις πιο γοητευτικές και πολυπολιτισμικές πόλεις της Ευρώπης, καθώς για χρόνια υπήρξε σημείο συνάντησης και αναφοράς για λαούς και πολιτισμούς, με αποτέλεσμα να αποκτήσει μία μοναδική ταυτότητα με ευρωπαϊκές, αραβικές και βυζαντινές επιρροές.

Η αραβονορμανδική αρχιτεκτονική του Παλέρμο είναι ικανή να μαγέψει κάθε επισκέπτη και θεωρείται μοναδική στον κόσμο. Εμβληματικοί ναοί, παλάτια, βυζαντινά ψηφιδωτά και αραβικά στοιχεία συνυπάρχουν σε απόλυτη αρμονία, δημιουργώντας την ταυτότητα του τόπου και – μάλλον όχι άδικα - έχει αναγνωριστεί από την UNESCO ως Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς.

Στο κέντρο της πόλης δεσπόζει ο Καθεδρικός Ναός του Παλέρμο, ενώ εξίσου σημαντικό είναι και το Παλάτι των Νορμανδών, ίσως η παλαιότερη βασιλική κατοικία της Ευρώπης. Στο εσωτερικό του βρίσκεται το Παρεκκλήσι Παλατίνα με τα εντυπωσιακά χρυσά ψηφιδωτά βυζαντινής τεχνοτροπίας και είναι μέχρι και σήμερα επισκέψιμο.

unsplash/ Cristina Gottardi

Στενά σοκάκια, επιβλητικές πλατείες, μπαρόκ εκκλησίες και ιστορικά κτίρια συνθέτουν του σκηνικό του τόπου που αποκαλύπτει διαφορετικές πτυχές της μακραίωνης ιστορίας της πόλης. Οι παραδοσιακές αγορές του Παλέρμο, όπως η Κάπο, συγκεντρώνουν καθημερινά πλήθος κόσμου και μοιάζουν να «ζωντανεύουν» τον πολιτισμό.

Παράλληλα, η γαστρονομία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι τόσο της Σικελίας, όσο και συγκεκριμένα της πρωτεύουσάς της. Η πόλη θεωρείται ίσως ένας από τους κορυφαίους προορισμούς street food στην Ευρώπη, με παραδοσιακές γεύσεις όπως τα αραντσίνι και τα διάσημα κανόλι.

Το ενδιαφέρον στοιχείο της Σικελίας είναι και το γεγονός ότι το κλίμα μοιάζει αισθητά με αυτό των ελληνικών νησιών, με την παραθαλάσσια πλευρά της να πρωταγωνιστεί κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Σε μικρή απόσταση από το κέντρο βρίσκεται η παραλία Μοντέλο, γνωστή για τη λευκή άμμο και τα κρυστάλλινα νερά της.

Η Σικελία, δεν αποτελεί απλώς έναν προορισμό, αλλά έναν τόπο που μεταφέρει την ιστορία και τον πολιτισμό χιλιάδων αιώνων. Τα φυσικά της τοπία και οι παρεμβάσεις των ναών, δημιουργούν ένα εντυπωσιακό «κολλάζ» που μπορεί να μαγέψει κάθε επισκέπτη.