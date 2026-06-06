Αν αναζητάτε ένα νησί για να απολαύστε οικονομικές καλοκαιρινές διακοπές, τότε θα πρέπει να γνωρίζεται ότι η Ελλάδα διαθέτει προορισμούς που μπορούν να εντυπωσιάσουν.

Ο Αύγουστος θεωρείται ο πιο «δυνατός» μήνας του καλοκαιριού και η περίοδος αναγνωρίζεται για την έντονη κινητικότητά της στα νησιά, ωστόσο οι τιμές, συχνά, είναι απαγορευτικές για όσους επιλέγουν να ταξιδέψουν για μερικές ημέρες ηρεμίας.

Ταυτόχρονα, οι καλοκαιρινές διακοπές κρίνονται αναγκαίες και μπορούν να αποφορτίσουν τους επισκέπτες από την έντονη καθημερινότητα και τη βοή της πόλης.

Έτσι, όσο πιο σύντομα μέσα στο χρόνο επιλέξετε τον προορισμός σας και κάνετε τις απαραίτητες κρατήσεις η διαμονή είναι όλο και πιο οικονομική.

Ορισμένα νησιά, διατηρούν τις προσιτές τους τιμές όλο το καλοκαίρι, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τα καταλύματα και τη διαμονή.

Πιο συγκεκριμένα, για το διάστημα από 1η έως 8 Αυγούστου, αναζητήσεις σε δημοφιλείς διαδικτυακές πλατφόρμες μίσθωσης καταλυμάτων δείχνουν ότι αρκετοί προορισμοί εξακολουθούν να προσφέρουν οικονομικές επιλογές, αν και η ζήτηση αυξάνεται συνεχώς όσο το καλοκαίρι προχωρά.

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Η Χίος, η Σάμος και η Σύρος, θεωρούνται μερικά από τα πιο δημοφιλή νησιά για τις καλοκαιρινές διακοπές, με τις τιμές των καταλυμάτων να είναι ακόμη προσιτές.

Τα 3 νησιά με προσιτές τιμές για το 2026

Χίος

Η Χίος αποτελεί έναν μοναδικό προορισμό καθώς συνδυάζει αυθεντική νησιωτική ατμόσφαιρα, πλούσια ιστορία και εντυπωσιακά φυσικά τοπία. Είναι ευρέως γνωστή για τα μαστιχοχώρια και τις ήρεμες παραλίες με τα γαλάζια νερά, γεγονός που την καθιστά τον απόλυτο προορισμό για ήρεμες διακοπές.

Οικονομικά, για τις αρχές του Αυγούστου, το νησί παραμένει προσιτό, με τις τιμές σε καταλύματα να κυμαίνονται στα 50 – 55 ευρώ το δίκλινο. Η σύντομη κράτηση, έχει καθοριστικό ρόλο, καθώς όσο το καλοκαίρι προχωρά και η ζήτηση αυξάνεται οι τιμές ενδέχεται να διαφοροποιηθούν.

Σάμος

Η Σάμος, θεωρείται ένα από τα πιο «πράσινα» νησιά του Αιγαίου με πλούσια βλάστηση και εντυπωσιακές παραλίες, ένας τόπος ιδανικός για φυσιολάτρες.

Σύμφωνα με τις δημοφιλείς διαδικτυακές πλατφόρμες μίσθωσης καταλυμάτων, οι τιμές για τις ημερομηνίες 1η έως 8 Αυγούστου, ξεκινούν από 40 έως 45 ευρώ τη βραδιά, ιδιαίτερα προσιτές τιμές για την συγκεκριμένη περίοδο που ο τουρισμός αυξάνεται σημαντικά.

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Σύρος

Η Σύρος, βρίσκεται στις Κυκλάδες και ξεχωρίζει αυτό τα υπόλοιπα νησιά του συμπλέγματος χάρη στον ιδιαίτερο χαρακτήρα της και την πλούσια ιστορία που την ακολουθεί. Πρόκειται για έναν αρχοντικό νησί με πλούσια πολιτιστική κληρονομιά και καλοδιατηρημένα νεοκλασικά.

Ως ένα από τα μεγαλύτερα νησιά των Κυκλάδων. Διαθέτει πληθώρα επιλογών σε καταλύματα και τρόπους διασκέδασης. Συγκριμένα, οι τιμές για ένα δίκλινο δωμάτιο ξεκινούν περίπου από τα 60 ευρώ τη βραδιά για τις ενδεικτικές ημερομηνίες από 1η έως 8 Αυγούστου.

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Παρά το γεγονός ότι μέχρι και σήμερα εντοπίζονται οικονομικές τιμές στα καταλύματα ορισμένων νησιών οι ταξιδιώτες θα πρέπει να κινηθούν εγκαίρως, και να πραγματοποιήσουν τις απαραίτητες κρατήσεις, καθώς όσο το καλοκαίρι προχωράει, οι τιμές, πιθανά, να προσαρμόζονται αναλόγως.