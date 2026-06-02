Ένας προορισμός δίπλα στη θάλασσα στις δυτικές ακτές τις Πελοποννήσου, που αξίζει να γνωρίζετε.

Είναι αλήθεια ότι οι καλοκαιρινές διακοπές κρίνονται – σχεδόν – απαραίτητες προκειμένου να σας αποφορτίσουν από την καθημερινότητα και την έντονη ζωή της πόλης. Παράλληλα, το κόστος των εξορμήσεων ανεβαίνει διαρκώς με αποτέλεσμα οι ταξιδιώτες να αναζητούν προορισμούς που συνδυάζουν όμορφες παραλίες, αυθεντική ατμόσφαιρα και προσιτές τιμές.

Αν και πολλά από τα ελληνικά νησιά έχουν γίνει πλέον ακριβές επιλογές, υπάρχουν ακόμη γωνιές τις χώρας όπου μπορεί κανείς να απολαύσει το καλοκαίρι χωρίς περαιτέρω έξοδα.

Μία από αυτές τις επιλογές είναι και το Κατάκολο Ηλείας, το γραφικό χωριό στις δυτικές πλευρές της Πελοποννήσου που τα τελευταία χρόνια κερδίζει ολοένα και περισσότερους επισκέπτες.

Κατάκολο Ηλείας – Ο γραφικός προορισμός με τις προσιτές τιμές

Πρόκειται για έναν προορισμό που συνδυάζει την φυσική ομορφιά με την ήρεμη ζωή και τις προσιτές τιμές. Οι επισκέπτες μπορούν να βρουν – ιδιαίτερα τον Ιούλιο - καταλύματα δίπλα στη θάλασσα με το ποσό της διανυκτέρευσης να μην ξεπερνά τα 40 ευρώ.

Η περιοχή συνδυάζει τον ήρεμο παραθαλάσσιο χαρακτήρα, μεγάλες αμμουδιές και ήρεμους ρυθμούς ζωής, στοιχεία που το καθιστούν ιδανικό μέρος για όσους επιθυμούν να ξεφύγουν από την πολυκοσμία των δημοφιλών προορισμών.

Η κεντρική παραλία του οικισμού, αλλά και οι κοντινές αμμουδιές προς τις ακτές του Άγιου Ανδρέα και το Λεβεντοχώρι, προσφέρουν καθαρά νερά και εύκολη πρόσβαση, ενώ τα ταβερνάκια δίπλα στο κύμα διατηρούν τον παραδοσιακό τους χαρακτήρα και το ποιοτικό φαγητό.

Παράλληλα, το Κατάκολο αποτελεί εξαιρετική βάση για σύντομες αποδράσεις και εξερεύνηση των γύρω περιοχών. Σε απόσταση μόλις 30 χιλιομέτρων, βρίσκεται η Αρχαία Ολυμπία με τους επισκέπτες να έχουν την ευκαιρία να συνδυάσουν τις διακοπές τους με εκπαιδευτικό χαρακτήρα και την εξερεύνηση παραδοσιακών χωριών της περιοχής.

Πρόκειται λοιπόν για έναν προορισμό της Πελοποννήσου, που έχει να προσφέρει την ηρεμία με τις οικονομικές τιμές και την εξερεύνηση.