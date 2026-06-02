Η Νέα Αριστερά από σήμερα -αν δεν υπάρξει κάποια τεράστια έκπληξη- θα στερηθεί την Κοινοβουλευτικής της παρουσία, καθώς οι Αλέξης Χαρίτσης, Νάσος Ηλιόπουλος, Έφη Αχτσιόγλου, Δημήτρης Τζανακόπουλος, Χουσεΐν Ζεϊμπέκ, Μερόπη Τζούφη και Θεανώ Φωτίου, θα αποχωρήσουν από το κόμμα, μαζί με δεκάδες στελέχη από ολόκληρη την Ελλάδα.

Τίτλοι τέλους πέφτουν για την Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Αριστεράς, καθώς σήμερα αναμένεται να ανεξαρτητοποιηθούν επτά από τους έντεκα βουλευτές του κόμματος, οι οποίοι και έχουν το βλέμμα τους στραμμένο στην επόμενη ημέρα της ευρύτερης παράταξης και συγκεκριμένα, προς την πλευρά του Αλέξη Τσίπρα.

Μετά από αυτή την εξέλιξη, ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης θα πρέπει να βρει τρόπο ώστε το κόμμα να επιβιώσει μπροστά στις νέες, ιδιαιτέρως δύσκολες συνθήκες, αναζητώντας εκλογική συνεργασία με άλλα σχήματα, καθιστώντας τον Αλέξη Τσίπρα στρατηγικό αντίπαλο.

Ένα «τέλος» που άργησε πολύ

Πίσω θα μείνουν οι Ευκλείδης Τσακαλώτος, Θοδωρής Δρίτσας, Σία Αναγνωστοπούλου και Πέτη Πέρκα, όμως δεν θα συγκροτούν Κοινοβουλευτική Ομάδα, παραμένοντας απλά ανεξάρτητοι βουλευτές. Το πλήγμα είναι σίγουρα τεράστιο, όμως η αλήθεια είναι πως άργησε πολύ. Για την ακρίβεια, άργησε σχεδόν έναν χρόνο, από τότε δηλαδή που έγινε σαφές ότι εντός του κόμματος εκφράζονταν δύο διαφορετικά σχέδια.

Νέα κατάσταση για όλους

Οι επτά βουλευτές, όπως και ο Φερχάρτ Οζγκιούρ που ανεξαρτητοποιήθηκε πριν από δύο εβδομάδες, είναι σαφές πως έχουν στραμμένο το βλέμμα τους προς την πλευρά της λεωφόρου Αμαλίας και του Αλέξη Τσίπρα. Σίγουρα με τον έναν ή τον άλλο τρόπο θα στηρίζουν εμμέσως την ΕΛ.Α.Σ., όμως θεωρείται δεδομένο ότι εξελίξεις δεν θα υπάρξουν σύντομα, αλλά μετά το καλοκαίρι.

Μεγαλύτερες αντικειμενικές δυσκολίες μοιάζει πως αντιμετωπίζουν εκείνοι που παραμένουν. Σε πρώτη φάση, είναι δεδομένο πως θα συσπειρωθούν γύρω από το πρόσωπο του Γαβριήλ Σακελλαρίδη – που όταν πραγματοποιηθεί το έκτακτο Συνέδριο, θα αναλάβει και επίσημα χρέη προέδρου.

Τώρα, όμως, τα πράγματα δεν είναι καθόλου εύκολα. Διότι η εμφάνιση του κόμματος Τσίπρα, σχεδόν εξαΰλωσε το κόμμα δημοσκοπικά, αφού σε πολλές έρευνες δεν ανιχνεύεται στην πρόθεση ψήφου. Πως μπορεί να αντιμετωπιστεί αυτή η κατάσταση;

Με δύο τρόπους. Αφενός με την προσπάθεια να ξαναστηθεί η Νέα Αριστερά στα πόδια της, με καθαρή γραμμή και χωρίς τις αμφίσημες τοποθετήσεις του προηγούμενου διαστήματος. Δεν θα είναι εύκολο, όμως σε οργανωτικό επίπεδο οι κορυφαίοι της Πατησίων θεωρούν πως συντρέχουν οι προϋποθέσεις.

Και αφετέρου, κρατώντας μια καθαρή γραμμή απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα και το κόμμα του, ώστε να δημιουργηθεί ένας φορέας που θα μπορέσει να υποδεχθεί τον απογοητευμένο κόσμο της πάλαι ποτέ «κυβερνώσας αριστεράς», που δεν βλέπει με ενδιαφέρον την ΕΛ.Α.Σ. και δεν σκοπεύει να «αποστρατευτεί» πολιτικά.

Από εκεί και πέρα, είναι ξεκάθαρο ότι θα επιδιώξει πολιτική συμμαχιών. Ειδικά με τον χώρο της Οικολογίας και το ΜΕΡΑ25, καθώς όλοι αντιλαμβάνονται ότι η κατάσταση είναι εντελώς διαφορετική προ και μετά της επιστροφής Τσίπρα.

Όπως και να έχει, θα γίνουν άμεσα κινήσεις εξωστρέφειας με πρωταγωνιστικό πρόσωπο τον Γαβριήλ Σακελλαρίδη, οποίος θα λάβει πραγματοποιήσει αρκετές περιοδείες (Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Βόλο), ενώ η Νέα Αριστερά, την Τετάρτη, θα πραγματοποιήσει αντιπολεμική συγκέντρωση στην πλατεία Κοραή, στον Πειραιά.