Υπαρξιακές αποφάσεις για το μέλλον του θα πρέπει να πάρει ο ΣΥΡΙΖΑ στη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, το Σαββατοκύριακο που έρχεται, με τη ρήξη να βρίσκεται προ των πυλών, όποια απόφαση και αν ληφθεί.

Ο Σωκράτης Φάμελλος θα πρέπει να προχωρήσει σε μια εισήγηση, για την οποία ελάχιστα πρόσωπα έχουν εικόνα αυτή τη στιγμή και όλα δείχνουν ότι επίκειται μια σκληρή σύγκρουση που θα δρομολογήσει μια νέα εντελώς κατάσταση στην Κουμουνδούρου.

Οι Παύλος Πολάκης, Ρένα Δούρου και Νίκος Παππάς, «ακονίζουν τα μαχαίρια» τους, αυξάνοντας τις δυνάμεις τους εντός της Κεντρικής Επιτροπής, καθώς θα προσπαθήσουν να λάβουν το κόμμα στα χέρια τους, ποντάροντας εν πολλοίς στις αποχωρήσεις μελών του οργάνου που δύναται να αντιστρέψουν την παγιωμένη ως σήμερα πλειοψηφία.

«Κλειστά χαρτιά» από Φάμελλο

«Ότι και να κάνουμε, χαμένοι θα βγούμε». Η φράση ανήκει σε στέλεχος πρώτης γραμμής του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος ανήκει στη σημερινή πλειοψηφία, όμως δεν είναι κρυφό ότι τον ενδιαφέρει πάρα πολύ το εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα – όπως, άλλωστε και την πλειοψηφία του κόμματος. Επίσης, περιγράφει απόλυτα την κατάσταση που επικρατεί στην Κουμουνδούρου.

Όμως, από την πλευρά του πρώην πρωθυπουργού δεν υπάρχει κάποιο νεύμα. Επομένως, η κατάσταση περιπλέκεται για τα καλά. Διότι η στασιμότητα, πλέον, δεν βοηθάει κανέναν. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει να λάβει κρίσιμες αποφάσεις και μάλιστα, μέχρι το τέλος της εβδομάδας που «τρέχει».

Μέχρι στιγμής, ο Σωκράτης Φάμελλος κρατάει «κλειστά τα χαρτιά» του. Ακόμα και στελέχη πρώτης γραμμής, μέχρι αργά το βράδυ της Δευτέρας δεν είχαν εικόνα για το τι ακριβώς θα εισηγηθεί ο πρόεδρος του κόμματος στην Κεντρική Επιτροπή που αναμένεται να συνεδριάσει το Σαββατοκύριακο που έρχεται.

Τα δύο σενάρια που οδηγούν σε ρήξη

Και περιμένουν να τους πει κάτι. Στην πραγματικότητα, έχει δύο επιλογές – οι οποίες οδηγούν το κόμμα σε ρήξη, ενδεχομένως και σε διάσπαση. Η πρώτη είναι να δηλώσει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα προσφέρει πολιτική στήριξη στον Αλέξη Τσίπρα, χωρίς αυτό να σημαίνει αναστολή λειτουργίας. Όμως, μέχρι στιγμής, επικοινωνία με την Αμαλίας δεν έχει υπάρξει.

Σε αυτό το σενάριο, είναι σίγουρο πως θα οδηγήσει σε ρήξη με την ομάδα των Παύλου Πολάκη, Νίκου Παππά και Ρένας Δούρου – οι οποίοι φαίνεται να κερδίζουν «μέτρα» εντός της Κεντρικής Επιτροπής, ενόψει της κρίσιμης συνεδρίασης, χωρίς ωστόσο να μπορούν προς ώρας να καταστήσουν την άποψη τους πλειοψηφική εντός του οργάνου.

Η δεύτερη επιλογή του Σωκράτη Φάμελλου, είναι να δηλώσει πως το κόμμα του θέλει να συνεργαστεί με τον πρώην πρωθυπουργό, όμως, από τη στιγμή που δεν υπάρχει κάποια αντίστοιχη πρόθεση από την Αμαλίας, τότε θα πρέπει να μπει σε ρυθμούς προετοιμασίας για τις επόμενες εκλογές.

Αν προχωρήσει σε αυτή την κίνηση, τότε θα έρθει σε σύγκρουση με εκείνους που τον στηρίζουν. Είναι δεδομένο ότι σε αυτή την περίπτωση θα υπάρξουν παραιτήσεις και αρκετές ανεξαρτητοποιήσεις βουλευτών. Ειδικά εκείνων που βλέπου στην ΕΛ.Α.Σ. τον «πυλώνα» της προοδευτικής παράταξης.

Έτσι κι αλλιώς, τουλάχιστον δέκα βουλευτές είναι έτοιμοι να προχωρήσουν σε ένα μεγάλο βήμα – αν υπάρξει δηλαδή αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο προς τον Αλέξη Τσίπρα. Επομένως, καθίσταται σαφές πως ότι και να συμβεί η ρήξη εντός της Κουμουνδούρου φαντάζει αναπόφευκτη, όποια απόφαση και να υπάρξει.