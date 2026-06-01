Πριν από κάθε συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ συνεδριάζει η Πολιτική Γραμματεία του κόμματος και εγκρίνει την εισήγηση.
Η Κεντρική Επιτροπή συνεδριάζει το Σάββατο, τα μέλη της έχουν ειδοποιηθεί για τη συνεδρίαση, τα μέλη της ΠΓ ωστόσο δεν έχουν ειδοποιηθεί για συνεδρίαση του πολιτικού οργάνου.
Προφανώς ο Σωκράτης Φάμελλος το «μετράει» αν θα πρέπει να γίνει συνεδρίαση, καθώς η ένταση σε αυτή την περίπτωση θα ξεκινήσει νωρίτερα από το Σάββατο.
Και έχει ενδιαφέρον αν θα πάει ο Παύλος Πολάκης στην Πολιτική Γραμματεία για το πώς θα του απαγορεύσουν την είσοδο.
Αν, πάντως, η συνεδρίαση της ΠΓ τελικά πραγματοποιηθεί η πιθανότερη ημέρα σύγκλισής της είναι η Τετάρτη.
Αν δεν συγκληθεί υπό την παρούσα σύνθεσή της δεν θα συγκριθεί ποτέ...
Β.Σκ.