Πρόσθεσε το Dnews στα αγαπημένα σου στη Google

Η Κουμουνδούρου φοβάται την ένταση.

Πριν από κάθε συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ συνεδριάζει η Πολιτική Γραμματεία του κόμματος και εγκρίνει την εισήγηση.

Η Κεντρική Επιτροπή συνεδριάζει το Σάββατο, τα μέλη της έχουν ειδοποιηθεί για τη συνεδρίαση, τα μέλη της ΠΓ ωστόσο δεν έχουν ειδοποιηθεί για συνεδρίαση του πολιτικού οργάνου.

Προφανώς ο Σωκράτης Φάμελλος το «μετράει» αν θα πρέπει να γίνει συνεδρίαση, καθώς η ένταση σε αυτή την περίπτωση θα ξεκινήσει νωρίτερα από το Σάββατο.

Και έχει ενδιαφέρον αν θα πάει ο Παύλος Πολάκης στην Πολιτική Γραμματεία για το πώς θα του απαγορεύσουν την είσοδο.

Αν, πάντως, η συνεδρίαση της ΠΓ τελικά πραγματοποιηθεί η πιθανότερη ημέρα σύγκλισής της είναι η Τετάρτη.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Αν δεν συγκληθεί υπό την παρούσα σύνθεσή της δεν θα συγκριθεί ποτέ...

Β.Σκ.