Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, η προάσπιση των δικαιωμάτων της Ελληνικής Εθνικής Μειονότητας και η τήρηση των ευρωπαϊκών αρχών συνιστούν κρίσιμα ζητήματα για τις διμερείς σχέσεις αλλά και για τη μελλοντική ευρωπαϊκή προοπτική της γειτονικής χώρας.

Την ανάγκη άμεσης και υπεύθυνης αντιμετώπισης των πρόσφατων γεγονότων στην περιοχή Ζβέρνετς της Αλβανίας επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, καλώντας την ελληνική κυβέρνηση να προχωρήσει στις απαραίτητες διπλωματικές πρωτοβουλίες.

Σε ανακοίνωσή του, το κόμμα υπογραμμίζει ότι η Αθήνα οφείλει να παρακολουθήσει στενά τις εξελίξεις και να προβεί στις δέουσες ενέργειες, με στόχο τη διασφάλιση του σεβασμού των δικαιωμάτων της Ελληνικής Εθνικής Μειονότητας και των αρχών του κράτους δικαίου.

Αναλυτικά:

«Να ζητηθούν εξηγήσεις από την αλβανική κυβέρνηση για τα γεγονότα στο Ζβέρνετς. Η ελληνική κυβέρνηση οφείλει να αντιμετωπίσει με σοβαρότητα και υπευθυνότητα τα γεγονότα στην πόλη Ζβέρνετς στην Αλβανία προβαίνοντας στις δέουσες ενέργειες.

Ο απόλυτος σεβασμός από την αλβανική κυβέρνηση των δικαιωμάτων της ελληνικής εθνικής μειονότητας, καθώς και του κράτους δικαίου, αποτελούν, εξάλλου, προϋποθέσεις για την ένταξη της Αλβανίας στην ΕΕ. Στο πλαίσιο αυτών των ενεργειών πρέπει να ζητηθούν εξηγήσεις από την πρεσβεία της Αλβανίας στην Ελλάδα».