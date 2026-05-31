Ο Σταύρος Φλώρος συνεχίζει να δίνει τη δική του μάχη στο πλαίσιο της αποκατάστασης, με στόχο τη σταδιακή επιστροφή του στην καθημερινή ζωή, ακολουθώντας το πρόγραμμα των θεραπειών του.

Μια προσωπική και ιδιαίτερα φορτισμένη ανάρτηση έκανε ο Σταύρος Φλώρος μέσα από το κέντρο αποκατάστασης όπου βρίσκεται, μιλώντας ανοιχτά για τη νέα πραγματικότητα που βιώνει μετά το σοβαρό ατύχημα που είχε.

Ο ίδιος, σε μήνυμά του στα social media, περιέγραψε τη διαδικασία της αποθεραπείας ως μια δύσκολη αλλά ταυτόχρονα βαθιά εμπειρία μεταμόρφωσης, σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως «δεν είμαι ο άνθρωπος που ήμουν πριν», αφήνοντας να φανεί το έντονο αποτύπωμα που έχει αφήσει το συμβάν στη ζωή του.

Παρά τις δυσκολίες, ο Σταύρος Φλώρος εμφανίζεται αποφασισμένος να συνεχίσει τον αγώνα της αποκατάστασης, δίνοντας έμφαση στη δύναμη της ψυχής και στη σημασία της επιμονής. Στο ίδιο μήνυμα, κάνει λόγο για μια διαδικασία επαναπροσδιορισμού της καθημερινότητας και της προσωπικής του πορείας.

