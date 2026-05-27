Ο πατέρας του Σταύρου Φλώρου μίλησε για τη νέα 8ωρη επέμβαση του γιου του.

Ο Σταύρος Φλώρος, ύστερα από τον σοβαρό τραυματισμό που υπέστη στο Survivor, παραμένει σε κλινική στο Μαϊάμι, προκειμένου να αποκατασταθεί η υγεία του.

Ο 22χρονος παίκτης φαίνεται να δίνει τη δική του μάχη προκειμένου να βελτιωθεί η κατάσταση του δεξιού του παιδιού, ενώ αναμένεται να πραγματοποιήσει χειρουργική επέμβαση και στο αριστερό του πόδι.

Τη Δευτέρα, υποβλήθηκε σε νέο χειρουργείο με σκοπό να αποκατασταθεί το δεξί του πόδι και πλέον βρίσκεται σε μονάδα αυξημένης φροντίδας στο Νοσοκομείο στην Αμερική.

Ο πατέρας του Σταύρου Φλώρου, μίλησε στην εκπομπή Live News, μεταφέροντας τα νεότερα για την υγεία του γιου του. Όπως εξήγησε πραγματοποιήθηκε μία πολύωρη, δύσκολη επέμβαση για την οποία χρησιμοποιήθηκε μόσχευμα από το σώμα του 22χρονου για να τοποθετηθεί στην φτέρνα: «Η επέμβαση που έκανε προχθές ο Σταύρος ήταν σοβαροί. Οι γιατροί μας ενημέρωσαν ότι πήγε πολύ καλά. Απρόσμενα καλά. Γιατί συνήθως αυτές οι επεμβάσεις έχουν πολλά απρόοπτα. Και επιπλοκές».

«Τοποθετήθηκε μόσχευμα στη φτέρνα, στο δεξί του πόδι και ο οργανισμός το δέχεται. Κάθε μία ώρα οι γιατροί κάνουν υπέρηχο για να δουν ότι κυκλοφορεί σωστά το αίμα στο μόσχευμα. Σε μία ημέρα θα δούμε αν ο οργανισμός του το δέχεται οριστικά. Μετά θα χρειαστεί άλλες δέκα μέρες ξεκούρασης και να μην το κουνάει πολύ. Είμαστε αισιόδοξοι ότι τα πράγματα θα πάνε καλά. Το οίδημα από το αριστερό πόδι δεν έχει φύγει ακόμα. Όταν υποχωρήσει θα προχωρήσει σε επέμβαση. Ο Σταύρος είναι καλά ψυχολογικά. Κάνει κουράγιο, είχε αγωνία για το πώς θα πήγαινε η επέμβαση».

