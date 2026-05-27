Οι δηλώσεις του πρώην παίκτη στον Γιώργο Λιάγκα.

Στο Αυτόφωρο οδηγήθηκε ο Κώστας Παπαδόπουλος, πρώην παίκτης του Survivor, έπειτα από περιστατικό που σημειώθηκε στο Μενίδι με εμπλεκόμενο έναν 14χρονο Ρομά, ο οποίος τον κατηγορεί για ξυλοδαρμό και παράνομη μεταφορά με αυτοκίνητο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η υπόθεση ξεκίνησε το πρωί του Σαββάτου, όταν ομάδα ανήλικων φέρεται να προσπάθησε να διαρρήξει το ζαχαροπλαστείο του πρώην παίκτη του Survivor. Όταν δεν κατάφεραν να μπουν στο κατάστημα, φέρονται να κινήθηκαν προς γειτονική επιχείρηση που ανήκει στη μητέρα του, από όπου, σύμφωνα με τις καταγγελίες, αφαιρέθηκε η τσάντα της.

Όπως υποστηρίζει ο ίδιος ο Κώστας Παπαδόπουλος, την επόμενη ημέρα οι ίδιοι ανήλικοι επέστρεψαν στην περιοχή και έκλεψαν κινητό τηλέφωνο εργαζόμενης από το κατάστημά του. Μόλις ενημερώθηκε από την υπάλληλο, ξεκίνησε να τους αναζητά και ακολούθησε πεζή καταδίωξη.

Ο ίδιος αναφέρει ότι κατά τη διάρκεια της καταδίωξης ο 14χρονος έπεσε μόνος του και τραυματίστηκε στο κεφάλι, ενώ στη συνέχεια τον ακινητοποίησε προκειμένου να τον μεταφέρει στις Αρχές.

Από την πλευρά του, ο ανήλικος καταγγέλλει ότι δέχθηκε επίθεση με γροθιές, ενώ ο Παπαδόπουλος κρατούσε κλειδιά στα χέρια του, γεγονός που – όπως υποστηρίζει – του προκάλεσε σοβαρά τραύματα στο κεφάλι και χρειάστηκε να υποβληθεί σε 10 ράμματα. Επιπλέον, ισχυρίζεται ότι μεταφέρθηκε παρά τη θέλησή του με αυτοκίνητο.

Σε δηλώσεις του στην εκπομπή «Το Πρωινό», ο Κώστας Παπαδόπουλος υποστήριξε πως γνώριζε τα άτομα που εμπλέκονται στις κλοπές και τη διαδρομή που ακολουθούσαν. Όπως ανέφερε, εντόπισε τον 14χρονο μαζί με το κινητό της εργαζόμενης και τον οδήγησε στην Ασφάλεια. Παράλληλα, έκανε λόγο για επαναλαμβανόμενη παραβατική συμπεριφορά του ανηλίκου.