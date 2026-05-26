Το ανθρώπινο σώμα κρατά χρόνο από μόνο του, με ένα εσωτερικό ρολόι που λειτουργεί κοντά αλλά όχι ακριβώς στον 24ωρο κύκλο, και χρειάζεται καθημερινή ρύθμιση από το φως και τη ρουτίνα για να παραμένει συγχρονισμένο με τον κόσμο

Στις 16 Ιουλίου 1962, ο 23χρονος Γάλλος σπηλαιολόγος Michel Siffre κατέβηκε στο σπήλαιο Scarasson, έναν υπόγειο παγετωνικό σπηλαιώδη σχηματισμό στις Λιγουρικές Άλπεις, και έμεινε εκεί για περίπου δύο μήνες. Δεν είχε ρολόι, ούτε ημερολόγιο, ούτε ηλιακό φως. Έτρωγε όταν πεινούσε και κοιμόταν όταν ένιωθε κουρασμένος. Ο Siffre είχε διαθέσιμη μόλις μια τηλεφωνική γραμμή για να επικοινωνεί με την ομάδα υποστήριξης στην είσοδο του σπηλαίου. Μπορούσε να τους καλεί, αλλά εκείνοι δεν μπορούσαν να τον καλέσουν κάτω, και είχαν εντολή να μην του λένε ποτέ την ώρα ή την ημερομηνία. Κάθε φορά που ξυπνούσε, έτρωγε ή ετοιμαζόταν να κοιμηθεί, τηλεφωνούσε στην επιφάνεια ώστε η ομάδα να καταγράφει τα δεδομένα. Το αρχείο που δημιουργήθηκε ήταν ένα ημερολόγιο της ζωής του βασισμένο στο δικό του εσωτερικό πρόγραμμα, χωρίς καμία αναφορά στον εξωτερικό κόσμο.

Όταν η ομάδα τελικά του είπε, στα μέσα Σεπτεμβρίου, ότι η προγραμματισμένη περίοδος είχε τελειώσει, ο Siffre δεν ήταν έτοιμος για αυτό. Σύμφωνα με τη δική του εκτίμηση, είχε περάσει πολύ λιγότερος χρόνος. Οι περιγραφές του πειράματος διαφέρουν ως προς το ακριβές μέγεθος του σφάλματος, με κάποιες να τοποθετούν την απόκλιση περίπου στον έναν μήνα και άλλες γύρω στις δύο εβδομάδες, αλλά η κατεύθυνση είναι σταθερή και δεν αμφισβητείται. Ο Siffre πίστευε ότι του απέμενε ακόμη σημαντικό διάστημα του πειράματος. Είχε χάσει εβδομάδες χωρίς να το αντιληφθεί διαβάζουμε στο spacedaily.com.

Τι πραγματικά έδειξε το «σφάλμα» της αντίληψης

Το λάθος στην εκτίμηση της ημερομηνίας είναι το πιο αξιομνημόνευτο μέρος της ιστορίας. Αλλά στην πραγματικότητα δείχνει δύο διαφορετικά φαινόμενα, τα οποία αξίζει να ξεχωρίσουμε. Το πρώτο αφορά το καθημερινό ημερολόγιο που κατέγραφε η ομάδα στην επιφάνεια. Όταν οι ώρες ύπνου και εγρήγορσης του Siffre τοποθετήθηκαν σε σχέση με τον πραγματικό, εξωτερικό χρόνο, δεν ακολουθούσαν έναν ακριβή κύκλο 24 ωρών. Ο κύκλος ύπνου–εγρήγορσης του «έτρεχε» λίγο πιο αργά, σταθεροποιούμενος περίπου στις 24,5 ώρες αντί για ακριβώς 24. Αυτό ήταν σημαντικό, γιατί έδειχνε ότι το σώμα του κρατούσε χρόνο από μόνο του, χωρίς εξωτερική επαναρρύθμιση. Αυτό είναι που αργότερα ονομάστηκε «ελεύθερης εξέλιξης» κιρκάδιος ρυθμός.

Ο όρος περιγράφει ένα βιολογικό ρολόι που λειτουργεί χωρίς τα συνηθισμένα εξωτερικά του «διορθωτικά». Στην κανονική ζωή, το φως της ημέρας, τα ρολόγια, τα γεύματα και τα προγράμματα των άλλων ανθρώπων επανασυγχρονίζουν συνεχώς το ανθρώπινο βιολογικό ρολόι στον 24ωρο κύκλο. Αυτά τα σήματα επαναρύθμισης ονομάζονται «zeitgebers», από τα γερμανικά «δότες χρόνου». Όταν αφαιρεθούν όλα αυτά, όπως συνέβη στο σπήλαιο, το ρολόι συνεχίζει να λειτουργεί, αλλά με τον δικό του ελαφρώς διαφορετικό ρυθμό.

Το δεύτερο εύρημα

Το δεύτερο εύρημα δεν ήταν απλά η ημερήσια απόκλιση μισής ώρας. Μισή ώρα την ημέρα σε δύο μήνες θα αντιστοιχούσε μόνο σε κάτι λίγο παραπάνω από μία ημέρα. Το πιο παράξενο εύρημα ήταν ψυχολογικό. Στο σπήλαιο, χωρίς μεταβαλλόμενο φως, χωρίς ημερολόγιο και με ελάχιστη διαφοροποίηση από τη μία περίοδο εγρήγορσης στην άλλη, η μνήμη του Siffre για τον χρόνο που είχε περάσει συμπιέστηκε. Έχασε την αίσθηση της διάρκειας. Πριν από την παραμονή του Siffre στο σπήλαιο, δεν ήταν ξεκάθαρο αν οι άνθρωποι έχουν πραγματικά ένα εσωτερικό ρολόι. Μια λογική άποψη ήταν ότι η αίσθηση της ημέρας είναι ουσιαστικά μαθημένη και εξωτερικά καθοδηγούμενη, μια αντίδραση στην ανατολή του ηλίου, την πείνα και τη συνήθεια, χωρίς αυτόνομο μηχανισμό από κάτω.

Το πείραμα στο Scarasson ήταν ισχυρή ένδειξη εναντίον αυτής της άποψης. Ο Siffre είχε απομονωθεί από κάθε εξωτερικό χρονικό ερέθισμα για δύο μήνες, και παρ’ όλα αυτά ένας ρυθμός δεν εξαφανίστηκε. Παρέμεινε. Απλώς συνέχισε με τον δικό του ρυθμό αντί για τον ρυθμό του ημερολογίου. Αυτό δείχνει ότι υπάρχει ένα εσωτερικό ρολόι, που λειτουργεί είτε το εξωτερικό περιβάλλον το «τροφοδοτεί» με πληροφορία είτε όχι.

Ο Siffre, εκπαιδευμένος ως γεωλόγος, είχε πάει στο Scarasson εν μέρει για να μελετήσει τον υπόγειο παγετώνα του, και η απόφαση να μετατρέψει το ταξίδι σε μελέτη της ίδιας του της εμπειρίας του χρόνου ήταν, όπως είπε αργότερα, η κεντρική ιδέα της ζωής του. Το 1962 ο τομέας της ανθρώπινης χρονοβιολογίας δεν υπήρχε ακόμη ως οργανωμένη επιστήμη. Το πείραμά του είναι ένα από τα στοιχεία που συνέβαλαν στη δημιουργία της.

Τα αποτελέσματα του 1962 προσέλκυσαν σοβαρό ενδιαφέρον, ακόμη και από ερευνητές που μελετούσαν πώς θα ανταποκρίνονταν οι άνθρωποι σε μακροχρόνια διαστημικά ταξίδια, όπου επίσης δεν υπάρχει φυσική εναλλαγή μέρας και νύχτας. Η NASA, σύμφωνα με τον Siffre, χρηματοδότησε μαθηματική ανάλυση του πρώτου πειράματος.

Ο Siffre συνέχισε να πραγματοποιεί πολλά ακόμη πειράματα απομόνωσης και το 1972 πέρασε έξι μήνες μόνος σε σπήλαιο στο Τέξας. Σε πιο μακρές απομονώσεις, ο ελεύθερος ρυθμός κάποιες φορές μετατοπιζόταν ακόμη περισσότερο, με κύκλους ύπνου–εγρήγορσης που σε ορισμένες περιπτώσεις έφταναν τις 48 ώρες. Ήταν ειλικρινής σε μεταγενέστερες συνεντεύξεις ότι οι μεγάλες περίοδοι μοναξιάς στο υπόγειο ήταν δύσκολες και επιβαρυντικές, και ότι τέτοιου είδους πειράματα θα ήταν δύσκολο να δικαιολογηθούν σήμερα.

Το βασικό συμπέρασμα, ωστόσο, παραμένει ένα. Το ανθρώπινο σώμα κρατά χρόνο από μόνο του, με ένα εσωτερικό ρολόι που λειτουργεί κοντά αλλά όχι ακριβώς στον 24ωρο κύκλο, και χρειάζεται καθημερινή ρύθμιση από το φως και τη ρουτίνα για να παραμένει συγχρονισμένο με τον κόσμο. Αυτή η ρύθμιση συμβαίνει, αθόρυβα, κάθε συνηθισμένο πρωινό. Οι δύο μήνες του Siffre στο σκοτάδι είναι μέρος του τρόπου με τον οποίο το γνωρίζουμε αυτό.