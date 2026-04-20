Πέντε αιώνες μετά τις πρώτες ανατομικές παρατηρήσεις του Λεονάρντο ντα Βίντσι, οι επιστήμονες φαίνεται πως κατάφεραν να εξηγήσουν τη λειτουργία ενός στοιχείου της ανθρώπινης καρδιάς που είχε πρώτος περιγράψει ο διάσημος Ιταλός εφευρέτης και καλλιτέχνης.

Η έρευνα εστιάζει στις λεγόμενες «μυοκαρδιακές δοκίδες» ένα πολύπλοκο δίκτυο μυϊκών ινών που καλύπτει τις εσωτερικές επιφάνειες της καρδιάς. Ο ντα Βίντσι, μέσα από ανατομές και λεπτομερή σχέδια, είχε παρατηρήσει αυτές τις δομές, τις οποίες παρομοίασε με ένα περίπλοκο, «κλαδωτό» σύστημα που θυμίζει ρίζες ή δενδρική μορφή.

Σύμφωνα με πρόσφατη επιστημονική μελέτη που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Nature, οι ερευνητές χρησιμοποίησαν σύγχρονες τεχνικές όπως μαγνητική τομογραφία, υπολογιστικά μοντέλα και ανάλυση μεγάλων πληθυσμιακών δεδομένων από τη βιοτράπεζα του Ηνωμένου Βασιλείου (UK Biobank), προκειμένου να μελετήσουν τη δομή και τη λειτουργία των μυοκαρδιακών δοκίδων».

Οι επιστήμονες διαπίστωσαν ότι η μορφολογία αυτών των μυϊκών δομών σχετίζεται με την καρδιακή απόδοση και ενδέχεται να επηρεάζει τον κίνδυνο εμφάνισης καρδιαγγειακών νοσημάτων. Παράλληλα, εντοπίστηκαν συγκεκριμένα γονιδιακά σημεία που συνδέονται με τη διαμόρφωση και τη λειτουργία τους διαβάζουμε στο popularmechanics.com.

Σε άλλη φάση της έρευνας, εντοπίστηκαν 16 σημαντικές γενετικές θέσεις (loci) που περιέχουν γονίδια τα οποία σχετίζονται με αιμοδυναμικούς φαινότυπους και με τη ρύθμιση της κυτταροσκελετικής διακλάδωσης. Μελετώντας τόσο το γονιδίωμα οι ερευνητές κατάφεραν να εντοπίσουν περιοχές του DNA που επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο αυτές οι δομές σχηματίζονται και λειτουργούν, με πιθανές προεκτάσεις και για τη συμπεριφορά άλλων κυττάρων στο σώμα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σύμφωνα με τους ερευνητές, η συνδυαστική προσέγγιση γενετικής, κλινικής έρευνας και βιομηχανικής ανάλυσης οδήγησε στην ανακάλυψη ενός απρόσμενου ρόλου των μυοκαρδιακών τραμπεκουλών στη λειτουργία της ενήλικης καρδιάς. Όπως τονίζουν, η μελέτη αυτή αποτελεί μόνο το πρώτο βήμα προς μια πιο ολοκληρωμένη κατανόηση της δομής και της λειτουργίας τους.

Η μελέτη υπογραμμίζει ότι οι μυοκαρδιακές δοκίδες πιθανότατα αποτελούν κατάλοιπο της εμβρυϊκής ανάπτυξης, όμως η λειτουργία τους στην ενήλικη καρδιά ήταν μέχρι σήμερα ασαφής. Η νέα έρευνα δείχνει ότι η δομή τους δεν είναι τυχαία, αλλά έχει σημαντικό ρόλο στη μηχανική λειτουργία της καρδιάς. Οι επιστήμονες τονίζουν ότι η κατανόηση αυτών των πολύπλοκων «κλαδωτών» δομών ανοίγει τον δρόμο για βαθύτερη γνώση της καρδιακής λειτουργίας και πιθανές μελλοντικές εφαρμογές στην ιατρική.

Έτσι, 500 χρόνια μετά τα πρώτα σκίτσα του Λεονάρντο ντα Βίντσι, η σύγχρονη επιστήμη επιβεβαιώνει ότι η παρατηρητικότητά του είχε ήδη αγγίξει ένα από τα πιο περίπλοκα μυστήρια της ανθρώπινης βιολογίας.