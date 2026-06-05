Μια νέα σειρά διαλέξεων για το μέλλον της υγείας.

Με ομιλητή έναν από τους κορυφαίους επιστήμονες της έρευνας για τη γήρανση παγκοσμίως, τον David Sinclair, Καθηγητή Γενετικής στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Harvard, το UNIC Athens εγκαινίασε την Πέμπτη 4 Ιουνίου 2026 τη νέα σειρά διαλέξεων Evolve Lecture Series. Η εναρκτήρια διάλεξη, με τίτλο «David Sinclair on Age Reversal: From Discovery to Human Trials» (Αναστρέφοντας τη Γήρανση: Από την Ανακάλυψη στις Κλινικές Δοκιμές σε Ανθρώπους), πραγματοποιήθηκε ενώπιον κατάμεστου ακροατηρίου, στο Αμφιθέατρο Ανδρέας Βεσάλιος, στις εγκαταστάσεις του UNIC Athens στο Ελληνικό.

Την εκδήλωση άνοιξε ο Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, Αντώνης Πολεμίτης, ο οποίος υποδέχθηκε τον καθηγητή Sinclair χαρακτηρίζοντάς τον έναν από τους ελάχιστους «υπερ-εκθετικούς» στοχαστές διεθνώς - επιστήμονα που, όπως σημείωσε, σκέφτεται και εργάζεται συστηματικά μία ή και δύο δεκαετίες μπροστά από την εποχή του.

Η γήρανση ως αιτία, όχι ως μοίρα

Στην ομιλία του, ο καθηγητής Sinclair παρουσίασε τη θεμελιώδη ιδέα της εργασίας του: ότι η γήρανση δεν είναι μια αναπόφευκτη φθορά, αλλά η βαθύτερη αιτία των περισσότερων μεγάλων ασθενειών - από τον καρκίνο και τις καρδιοπάθειες, έως το Αλτσχάιμερ. Αντιμετωπίζοντάς την ως ιατρική κατάσταση που μπορεί να μελετηθεί και να αντιστραφεί, υποστήριξε, η επιστήμη μπορεί να έχει πολλαπλάσιο όφελος για την ανθρώπινη υγεία σε σχέση με την αντιμετώπιση κάθε νόσου ξεχωριστά.

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Ο ομιλητής ανέπτυξε τη Θεωρία της Πληροφορίας για τη Γήρανση (Information Theory of Aging), σύμφωνα με την οποία η γήρανση οφείλεται κατά κύριο λόγο στην απώλεια επιγενετικής πληροφορίας -του «λογισμικού» που λέει στα κύτταρα ποια είναι και πώς να λειτουργούν- και όχι αποκλειστικά σε βλάβες του ίδιου του DNA. Παρουσίασε ευρήματα από το εργαστήριό του στο Harvard, μεταξύ άλλων την έρευνα για τις σιρτουΐνες, το NAD+, καθώς και τα πειράματα επιγενετικού επαναπρογραμματισμού με τη χρήση τριών εκ των τεσσάρων «παραγόντων Yamanaka» (γνωστών ως OSK), που οδήγησαν σε αναγέννηση οπτικού νεύρου και αποκατάσταση της όρασης σε ποντίκια και, στη συνέχεια, σε πιθήκους.

Από το εργαστήριο στους ανθρώπους

Ο καθηγητής Sinclair αναφέρθηκε στο πέρασμα της τεχνολογίας αυτής στις πρώτες κλινικές δοκιμές σε ανθρώπους, μέσω της εταιρείας Life Biosciences, με στόχο αρχικά παθήσεις των οφθαλμών όπως το γλαύκωμα και η ισχαιμική οπτική νευροπάθεια (NAION). Ανέφερε ότι η πρώτη ασθενής με γλαύκωμα έχει ήδη λάβει τη θεραπεία και ότι η μελέτη βρίσκεται σε εξέλιξη. Τόνισε, ακόμη, τον ρόλο της τεχνητής νοημοσύνης στην επιτάχυνση της έρευνας -σημειώνοντας ότι το εργαστήριό του μπορεί πλέον να πραγματοποιεί σε έναν μήνα έρευνα που παλαιότερα απαιτούσε δεκαετίες- και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο μελλοντικών θεραπειών για παθήσεις του ήπατος, νευροεκφυλιστικές νόσους όπως η ALS, καθώς και για την απώλεια μνήμης.

Παρά τον φιλόδοξο χαρακτήρα της έρευνάς του, ο ομιλητής ήταν σαφής ότι δεν αναζητά την αθανασία, αλλά την επέκταση των υγιών χρόνων ζωής. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Δεν υπάρχει κανένας νόμος της βιολογίας που να λέει ότι πρέπει να γερνάμε».

Η διάλεξη ολοκληρώθηκε με μια ζωντανή συζήτηση με το κοινό, που κάλυψε ζητήματα από τη χρηματοδότηση της έρευνας για τη γήρανση και τις κοινωνικές της προεκτάσεις, έως τη μελλοντική αναγέννηση οργάνων και αρθρώσεων.

Μια νέα σειρά διαλέξεων για το μέλλον της υγείας

Η εναρκτήρια αυτή διάλεξη σηματοδοτεί την έναρξη της Evolve Lecture Series, μιας νέας πρωτοβουλίας του UNIC Athens που φέρνει κορυφαίους επιστήμονες, ερευνητές και καινοτόμους για να συζητήσουν τις εξελίξεις αιχμής στην τεχνητή νοημοσύνη, τη ρομποτική, τη βιοτεχνολογία και το μέλλον της ανθρώπινης υγείας. Η σειρά εμπνέεται από το Evolve, την εμβληματική ερευνητική πρωτοβουλία του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, που συνδέει τη διατροφή, το περιβάλλον, την ανθρώπινη βιολογία και τα δεδομένα πραγματικού κόσμου για την ανάπτυξη νέων μοντέλων προληπτικής ιατρικής και εξατομικευμένης υποστήριξης της υγείας.

Την Παρασκευή 5 Ιουνίου 2026, ο καθηγητής David Sinclair αναγορεύθηκε Επίτιμος Διδάκτορας (Doctor of Philosophy Honoris Causa) του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, σε αναγνώριση της εξαιρετικής συνεισφοράς του στην έρευνα για τη γήρανση, την επιστήμη της μακροζωίας και την υγιή διάρκεια ζωής.