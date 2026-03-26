Παραμένει το μοναδικό Ελληνικό ερευνητικό ίδρυμα που για τρίτη συνεχή χρονιά συμμετέχει στο καινοτόμο ευρωπαϊκό έργο FRONTIERS ως ινστιτούτο υποδοχής δημοσιογράφων της επιστήμης.

Χρηματοδοτούμενη από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (ERC), η πρωτοβουλία FRONTIERS συνεχίζει να προσφέρει σε δημοσιογράφους της επιστήμης την ευκαιρία να ασκήσουν ανεξάρτητη δημοσιογραφία περνώντας 3 έως 5 μήνες σε ένα ή περισσότερα ερευνητικά ιδρύματα, που βρίσκονται σε ένα κράτος μέλος της ΕΕ ή σε χώρες που σχετίζονται με το Πρόγραμμα Horizon Europe της ΕΕ.

Οι δημοσιογράφοι της επιστήμης που συμμετέχουν στο πρόγραμμα παρακολουθούν ερευνητικά έργα αιχμής και επιστήμονες που εργάζονται στην πρώτη γραμμή παραγωγής επιστημονικής γνώσης, σε οποιονδήποτε επιστημονικό τομέα. Το Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών «Αλέξανδρος Φλέμινγκ» είναι το πρώτο και μοναδικό μέχρι στιγμής ερευνητικό κέντρο στην Ελλάδα που από το 2024 έχει προστεθεί στη βάση δεδομένων ερευνητικών έργων και ιδρυμάτων, τα οποία λειτουργούν ως ιδρύματα υποδοχής των δημοσιογράφων που κάνουν αίτηση στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Και αυτό είναι είδηση!Οι δημοσιογράφοι της επιστήμης που θα επιλέξουν να έρθουν στην Ελλάδα θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν έρευνα αιχμής στην προτυποποίηση ασθενειών, στην ανοσολογία, στη μεταφραστική και μέτα-μεταφραστική ρύθμιση της γονιδιακής έκφρασης, στη μελέτη εσω- και εξω-κυτταρικών σηματοδοτικών μονοπατιών, στη νευροβιολογία, στη λειτουργική γονιδιωματική, στη βιοπληροφορική, στη φασματομετρία μάζας βιομορίων, στη βιομοριακή μηχανική και στη συνθετική βιολογία.

Στην καρδιά της έρευνας αιχμής

Στο ΕΚΕΒΕ ‘Α. Φλέμινγκ’ δραστηριοποιούνται αυτή τη στιγμή 24 ερευνήτριες και ερευνητές, οι οποίοι/ες μέχρι στιγμής έχουν λάβει συνολικά σε 9 περιπτώσεις την τιμητική και πολύ υψηλού επιπέδου χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (ERC), η οποία αποτελεί έναν δείκτη αριστείας και αποτελεσματικότητας που δύσκολα απαντάται σε άλλα ερευνητικά κέντρα, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη.«Μάλιστα μερικοί και μερικές από αυτούς/ες έχουν εξασφαλίσει ERC Grant περισσότερες από μια φορές.

Στην Ελλάδα, στο πεδίο των επιστημών υγείας δραστηριοποιούνται 7 ερευνητικά ινστιτούτα και είναι άξιο αναφοράς πως, μέχρι στιγμής, από τα 33 πρότζεκτ που έχουν λάβει χρηματοδότηση ERC, τα 9 έχουν δοθεί σε ερευνήτριες και ερευνητές του ‘Α. Φλέμινγκ’. Αυτό με οικονομικούς όρους μεταφράζεται σε περισσότερα από 12 εκατομμύρια από συνολικά 47 εκατομμύρια ευρώ», σχολιάζει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΚΕΒΕ «Α. Φλέμινγκ», Δρ Γεώργιος Παναγιώτου.

«Επιπλέον, το ΕΚΕΒΕ «Α. Φλέμινγκ» είναι φορέας υποδοχής για δύο νέες έδρες ERA (European Research Area – ERA Chairs) στη Βιομοριακή Μηχανική και Συνθετική Βιολογία (έργο Boost4Bio) και στη Φασματομετρία Μάζας Βιομορίων (έργο MASSTRUCT) από τις συνολικά 12 που έχουν μέχρι στιγμής χρηματοδοτηθεί από την ΕΕ για την Ελλάδα», συνεχίζει. Από το 1998 που ιδρύθηκε το ΕΚΕΒΕ “Αλέξανδρος Φλέμινγκ” στη Βάρη, αποτελεί έναν «κόμβο» αριστείας στη βιοϊατρική έρευνα, ο οποίος εξελίσσεται σε μια «κυψέλη» δημιουργικότητας και καινοτομίας και που συχνά βρίσκεται πρώτος στην εθνική αξιολόγηση, υπογράφοντας ορισμένες από τις πιο σημαντικές στιγμές της έρευνας σε παγκόσμιο επίπεδο. Παρότι το ΕΚΕΒΕ Φλέμινγκ διατηρεί ένα διακριτικό προφίλ, οι περισσότεροι αναγνωρίζουν τη μεγάλη επιστημονική και ερευνητική εξειδίκευση του Ελληνικού ερευνητικού κέντρου στη μοντελοποίηση της ανθρώπινης ασθένειας σε πειραματικούς οργανισμούς για την κατανόηση των μοριακών φαινομένων που τη διέπουν και στην ανάπτυξη νέων δυνητικών θεραπειών.

Αρκεί να αναφερθεί ότι από ερευνητές του αναπτύχθηκε το πρώτο μοντέλο για τη ρευματοειδή αρθρίτιδα, το οποίο οδήγησε τη φαρμακευτική βιομηχανία στη δημιουργία των “anti-TNF” φαρμακευτικών σκευασμάτων που θεραπεύουν σήμερα την ασθένεια, σημειώνοντας και τις μεγαλύτερες πωλήσεις παγκοσμίως.Μέχρι το 2027Το έργο FRONTIERS που ξεκίνησε το 2023 θα διαρκέσει έως το 2027. Κατά την διάρκεια αυτής της περιόδου, η ομάδα του FRONTIERS θα υποστηρίξει έως και 40 δημοσιογράφους επιστήμης για να περάσουν δημιουργικό χρόνο με ερευνητικές ομάδες, δουλεύοντας πάνω σε δικές τους ιδέες και σε ερευνητικά ιδρύματα της επιλογής τους σε ολόκληρη την Ευρώπη. Μέχρι στιγμής το πρόγραμμα έχει υποστηρίξει 24 δημοσιογράφους.«Με τη συμμετοχή μας στην πρωτοβουλία FRONTIERS ευελπιστούμε σε περαιτέρω συνέργειες με το ERC ώστε να ενισχυθεί η προσπάθεια που κάνουμε για πιο αποτελεσματική διάχυση και επικοινωνία των αποτελεσμάτων της επιστημονικής έρευνας που διενεργείται στο Κέντρο στην ευρύτερη επιστημονική κοινότητα, τη βιομηχανία και την κοινωνία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Στόχος μας είναι να γίνει κατανοητή από τους πολίτες και από παραγωγικούς φορείς η σημασία και η συνεισφορά της επιστημονικής έρευνας στην πνευματική, τεχνολογική και οικονομική ανάπτυξη της χώρας μας και όχι μόνο», σχολιάζει ο Δρ Γεώργιος Σκρέτας, Διευθυντής του Ινστιτούτου Βιο-καινοτομίας του ΕΚΕΒΕ «Α. Φλέμινγκ».

Πρόσφατα άνοιξε ο 4ος και τελευταίος γύρος υποβολής αιτήσεων του έργου FRONTIERS. Η πρόσκληση, η οποία είναι ανοιχτή σε δημοσιογράφους της επιστήμης από όλο τον κόσμο που εργάζονται σε διάφορα μέσα ενημέρωσης και που βρίσκονται σε διάφορα στάδια της σταδιοδρομίας τους, θα λήξει στις 25 Μαΐου 2026, στις 17:00. Ο τέταρτος γύρος καλωσορίζει ιδιαίτερα προτάσεις που καλύπτουν πολύπλοκους τομείς της επιστήμης ή πεδία που υποεκπροσωπούνται, πέρα από καθιερωμένα θέματα, καθώς και αιτήσεις που αφορούν ιδρύματα υποδοχής από ένα ευρύ γεωγραφικό φάσμα χωρών.

Από το 1998 που ιδρύθηκε το ΕΚΕΒΕ "Αλέξανδρος Φλέμινγκ" στη Βάρη, αποτελεί έναν «κόμβο» αριστείας στη βιοϊατρική έρευνα, ο οποίος εξελίσσεται σε μια «κυψέλη» δημιουργικότητας και καινοτομίας και που συχνά βρίσκεται πρώτος στην εθνική αξιολόγηση, υπογράφοντας ορισμένες από τις πιο σημαντικές στιγμές της έρευνας σε παγκόσμιο επίπεδο. Παρότι το ΕΚΕΒΕ Φλέμινγκ διατηρεί ένα διακριτικό προφίλ, οι περισσότεροι αναγνωρίζουν τη μεγάλη επιστημονική και ερευνητική εξειδίκευση του Ελληνικού ερευνητικού κέντρου στη μοντελοποίηση της ανθρώπινης ασθένειας σε πειραματικούς οργανισμούς για την κατανόηση των μοριακών φαινομένων που τη διέπουν και στην ανάπτυξη νέων δυνητικών θεραπειών. Αρκεί να αναφερθεί ότι από ερευνητές του αναπτύχθηκε το πρώτο μοντέλο για τη ρευματοειδή αρθρίτιδα, το οποίο οδήγησε τη φαρμακευτική βιομηχανία στη δημιουργία των "anti-TNF" φαρμακευτικών σκευασμάτων που θεραπεύουν σήμερα την ασθένεια, σημειώνοντας και τις μεγαλύτερες πωλήσεις παγκοσμίως.

