Αποκαλυπτική είναι η έρευνα για τη σχέση των νέων με την Τεχνητή Νοημοσύνη στο ψυχολογικό και συναισθηματικό κομμάτι.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη φαίνεται να αποκτά έναν ολοένα και πιο προσωπικό ρόλο στη ζωή των νέων στην Ευρώποι, καθώς σχεδόν οι μισοί δηλώνουν ότι έχουν χρησιμοποιήσει AI chatbots για να συζητήσουν προσωπικά ή ευαίσθητα ζητήματα.

Σύμφωνα με έρευνα της Ipsos BVA, η οποία παρουσιάστηκε την Τρίτη (05/05), η τάση αυτή αναδεικνύει μια σημαντική αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο οι νέοι αναζητούν στήριξη.

Από τους 3.800 συμμετέχοντες, το 51% ανέφερε ότι αισθάνεται άνετα να μιλήσει για θέματα ψυχικής υγείας με ένα chatbot. Το ποσοστό αυτό είναι ελαφρώς υψηλότερο από εκείνο που αφορά τους επαγγελματίες υγείας (49%) και σημαντικά υψηλότερο από τους ψυχολόγους (37%).

Παρά τη στροφή προς την τεχνολογία, οι προσωπικές σχέσεις εξακολουθούν να παίζουν καθοριστικό ρόλο. Το 68% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι μιλά εύκολα με φίλους, ενώ το 61% με τους γονείς του, επιβεβαιώνοντας ότι το ανθρώπινο στοιχείο παραμένει βασικό σημείο αναφοράς.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στις αρχές του 2026 σε νέους ηλικίας 11 έως 25 ετών σε χώρες όπως η Γαλλία, η Γερμανία, η Σουηδία και η Ιρλανδία, κατόπιν ανάθεσης από τη CNIL και τον ασφαλιστικό οργανισμό Groupe VYV.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το εύρημα ότι περίπου το 28% των συμμετεχόντων εμφανίζει ενδείξεις γενικευμένης αγχώδους διαταραχής, γεγονός που υπογραμμίζει τη σημασία της πρόσβασης σε ουσιαστική ψυχολογική υποστήριξη.

Σχεδόν το 90% των νέων έχει χρησιμοποιήσει εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, με πολλούς να εκτιμούν τη διαρκή διαθεσιμότητα και τη μη επικριτική στάση τους. Πάνω από το 60% μάλιστα χαρακτηρίζει την AI ως «σύμβουλο ζωής» ή «έμπιστο συνομιλητή».

Ωστόσο, η αυξανόμενη χρήση των chatbots συνοδεύεται και από επιφυλάξεις. Ειδικοί επισημαίνουν ότι τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης έχουν περιορισμένη ικανότητα κατανόησης των ανθρώπινων συναισθημάτων και ενδέχεται να μην προσφέρουν πάντα ασφαλή ή κατάλληλη υποστήριξη.

Ο ερευνητής και ψυχολόγος Λούντβιχ Φράνκε Φόγεν από το Ινστιτούτο Καρολίνσκα της Στοκχόλμης σημειώνει ότι τα σύγχρονα μοντέλα μπορούν να δίνουν πειστικές απαντήσεις, ακόμη και σε βαθμό που να δυσκολεύουν τη διάκριση από έναν επαγγελματία. Παρόλα αυτά, προειδοποιεί ότι η αποκλειστική εξάρτηση από τέτοιες πλατφόρμες μπορεί να είναι επικίνδυνη.

Όπως τονίζει, η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να λειτουργήσει υποστηρικτικά, αλλά δεν πρέπει να αντικαθιστά τις ανθρώπινες σχέσεις ή την επαγγελματική φροντίδα. Η ανησυχία, όπως επισημαίνει, εντείνεται όταν οι νέοι προτιμούν να απευθύνονται σε ένα chatbot αντί σε φίλους, οικογένεια ή ειδικούς, καθώς αυτό μπορεί να ενισχύσει το αίσθημα απομόνωσης αντί να το μειώσει.

Με πληροφορίες του Reuters