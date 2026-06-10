Ισχυρότερες πιέσεις δέχεται το Solana, το οποίο σημειώνει πτώση 1,83% και διαμορφώνεται στα 64,12 δολάρια.

Πτωτικά κινούνται τα κυριότερα κρυπτονομίσματα στις σημερινές συναλλαγές, με το επενδυτικό κλίμα να παραμένει επιφυλακτικό και τις ρευστοποιήσεις να διατηρούν την πίεση σε ολόκληρη την αγορά ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων.

Το Bitcoin υποχωρεί κατά 0,49%, με την τιμή του να διαμορφώνεται στα 61.565,90 δολάρια, συνεχίζοντας την καθοδική του πορεία και παραμένοντας σε αρνητική τάση. Την ίδια ώρα, το Ethereum καταγράφει απώλειες 0,95% και διαπραγματεύεται στα 1.636,16 δολάρια. Ισχυρότερες πιέσεις δέχεται το Solana, το οποίο σημειώνει πτώση 1,83% και διαμορφώνεται στα 64,12 δολάρια, ενώ το Dogecoin χάνει 1,28% της αξίας του, με την τιμή του να υποχωρεί στα 0,0839 δολάρια. Τη μεγαλύτερη ποσοστιαία πτώση μεταξύ των κορυφαίων κρυπτονομισμάτων εμφανίζει το XRP, το οποίο υποχωρεί κατά 2,46% και κινείται στα 1,11 δολάρια, επιβεβαιώνοντας τη γενικευμένη αδυναμία που επικρατεί στην αγορά.

Το Bitcoin κατέγραψε τη χειρότερη εβδομαδιαία επίδοσή του από την περίοδο της κατάρρευσης του FTX το 2022, εντείνοντας τις ανησυχίες για την πορεία της αγοράς κρυπτονομισμάτων. Παρά τη μικρή ανάκαμψη που ακολούθησε μετά την πτώση του κάτω από το ψυχολογικό όριο των 60.000 δολαρίων, η εικόνα παραμένει εύθραυστη, με αρκετούς αναλυτές να εκτιμούν ότι οι πιέσεις ενδέχεται να συνεχιστούν.

Η πρόσφατη υποχώρηση αποδίδεται σε έναν συνδυασμό παραγόντων, όπως οι μαζικές εκροές κεφαλαίων από τα αμερικανικά spot ETF Bitcoin, η μεταβολή των προσδοκιών για τη νομισματική πολιτική στις ΗΠΑ και η επιδείνωση των τεχνικών ενδείξεων της αγοράς. Το μεγαλύτερο κρυπτονόμισμα έχει χάσει περισσότερο από το 50% της αξίας του σε σχέση με τα ιστορικά υψηλά της προηγούμενης χρονιάς, υποχωρώντας στα χαμηλότερα επίπεδα από τον Οκτώβριο του 2024.

Το επενδυτικό κλίμα επηρεάστηκε αρνητικά και από τις κινήσεις της Strategy, καθώς η διάθεση μέρους των διαθεσίμων της σε Bitcoin προκάλεσε αμφιβολίες για τη στρατηγική διακράτησης που ακολουθούσε μέχρι σήμερα. Αν και στη συνέχεια προχώρησε σε νέα αγορά 1.550 Bitcoin, η αγορά παρέμεινε επιφυλακτική.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Παράλληλα, οι επενδυτές έχουν αποσύρει περίπου 5,5 δισ. δολάρια από τα spot ETF Bitcoin στις Ηνωμένες Πολιτείες επί 13 διαδοχικές συνεδριάσεις, ενώ η διάσπαση του κινητού μέσου όρου των 200 εβδομάδων θεωρείται από αρκετούς τεχνικούς αναλυτές ένδειξη ότι η αγορά ενδέχεται να έχει εισέλθει σε νέα καθοδική φάση.

Σημαντικό ρόλο στις εξελίξεις διαδραματίζει και η αλλαγή των προσδοκιών για τα επιτόκια. Η προοπτική διατήρησης υψηλού κόστους δανεισμού ή ακόμη και νέων αυξήσεων από τη Fed περιορίζει τη διάθεση για επενδύσεις σε πιο ριψοκίνδυνα περιουσιακά στοιχεία, όπως τα κρυπτονομίσματα. Παράλληλα, οι γεωπολιτικές εντάσεις και τα ισχυρά οικονομικά στοιχεία στις ΗΠΑ έχουν ενισχύσει την αβεβαιότητα στις διεθνείς αγορές.

Την ίδια στιγμή, οι μεγάλοι θεσμικοί επενδυτές και οι εταιρείες που διακρατούν σημαντικές ποσότητες Bitcoin θεωρείται ότι προσθέτουν έναν επιπλέον παράγοντα κινδύνου, καθώς ενδεχόμενη επιδείνωση των συνθηκών χρηματοδότησης ή νέα πτώση στις αγορές θα μπορούσε να οδηγήσει σε αυξημένες ρευστοποιήσεις και να εντείνει τις πιέσεις στις τιμές.

Παρότι η διόρθωση δεν έχει ακόμη φτάσει τα επίπεδα προηγούμενων πτωτικών κύκλων, η συσσώρευση αρνητικών ενδείξεων διατηρεί τις ανησυχίες για τη βραχυπρόθεσμη πορεία του Bitcoin, με την αγορά να παραμένει σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής.