Αν και θεωρείται ιδιαίτερα απαιτητική, ολοένα και περισσότεροι προπονητές τη συμπεριλαμβάνουν στα προγράμματά τους, καθώς προσφέρει σημαντικά οφέλη χωρίς να απαιτεί ειδικό εξοπλισμό.

Αν αναζητάτε μία άσκηση που μπορεί να δυναμώσει τα πόδια, να ενεργοποιήσει τους γλουτούς και παράλληλα να βελτιώσει την ισορροπία και τον συντονισμό, τότε η pistol squat αποτελεί μία από τις καλύτερες επιλογές.

Αν και θεωρείται ιδιαίτερα απαιτητική, ολοένα και περισσότεροι προπονητές τη συμπεριλαμβάνουν στα προγράμματά τους, καθώς προσφέρει σημαντικά οφέλη χωρίς να απαιτεί ειδικό εξοπλισμό.

Η pistol squat εκτελείται στηριζόμενοι στο ένα πόδι, ενώ το άλλο παραμένει τεντωμένο μπροστά σε όλη τη διάρκεια της κίνησης. Ο ασκούμενος κατεβαίνει αργά σε βαθύ κάθισμα και στη συνέχεια επιστρέφει στην όρθια θέση, διατηρώντας τον έλεγχο του σώματος και την ισορροπία του.

Η σωστή τεχνική είναι καθοριστικής σημασίας, καθώς η άσκηση απαιτεί δύναμη, σταθερότητα και καλή κινητικότητα στις αρθρώσεις.

{https://www.youtube.com/watch?v=uR0mlXTmfiI}

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Το μεγαλύτερο πλεονέκτημά της είναι ότι ενεργοποιεί ταυτόχρονα πολλούς μυς. Οι τετρακέφαλοι, οι γλουτοί, οι οπίσθιοι μηριαίοι και οι γάμπες δουλεύουν έντονα, ενώ σημαντικό ρόλο παίζουν και οι κοιλιακοί, καθώς και οι μύες της μέσης, που σταθεροποιούν τον κορμό σε όλη τη διάρκεια της κίνησης. Έτσι, πρόκειται για μια ολοκληρωμένη άσκηση ενδυνάμωσης του κάτω μέρους του σώματος.

Επειδή εκτελείται στο ένα πόδι, η pistol squat συμβάλλει και στη βελτίωση της ισορροπίας και του νευρομυϊκού συντονισμού. Παράλληλα, βοηθά στην εξάλειψη πιθανών μυϊκών ανισορροπιών μεταξύ των δύο ποδιών, κάτι που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο τραυματισμών τόσο στην καθημερινότητα όσο και κατά την άθληση.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι δεν είναι απαραίτητο όλοι να μπορούν να εκτελέσουν εξαρχής την πλήρη εκδοχή της άσκησης. Οι αρχάριοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν ένα σταθερό στήριγμα, όπως έναν τοίχο ή μία μπάρα, μέχρι να αποκτήσουν την απαιτούμενη δύναμη και σταθερότητα. Με την πάροδο του χρόνου, η υποστήριξη μειώνεται σταδιακά μέχρι να εκτελείται η κίνηση χωρίς βοήθεια.

Η pistol squat χρησιμοποιείται ευρέως στην καλλισθενική, στο CrossFit και στη λειτουργική προπόνηση, όμως μπορεί να ενταχθεί σχεδόν σε κάθε πρόγραμμα γυμναστικής. Όταν εκτελείται σωστά και με προοδευτική επιβάρυνση, αποτελεί μία από τις πιο αποτελεσματικές ασκήσεις για την αύξηση της δύναμης, της μυϊκής μάζας και της λειτουργικότητας των ποδιών.

Πηγή infobae.com