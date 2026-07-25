Τα τελευταία χρόνια, ωστόσο, επιστρέφει δυναμικά στο τραπέζι, καθώς θεωρείται μια ιδιαίτερα θρεπτική επιλογή με σημαντικά οφέλη για την υγεία.

Η όλυρα, γνωστή και ως δίκοκκο σιτάρι (emmer wheat), αποτελεί ένα από τα αρχαιότερα δημητριακά που καλλιέργησε ο άνθρωπος. Ήταν βασική τροφή στην αρχαία Ελλάδα και την Αίγυπτο, όμως για πολλά χρόνια πέρασε σε δεύτερη μοίρα εξαιτίας της επικράτησης του σύγχρονου σιταριού.

Τα τελευταία χρόνια, ωστόσο, επιστρέφει δυναμικά στο τραπέζι, καθώς θεωρείται μια ιδιαίτερα θρεπτική επιλογή με σημαντικά οφέλη για την υγεία.

Ένας από τους βασικούς λόγους που η όλυρα κερδίζει συνεχώς έδαφος είναι η υψηλή περιεκτικότητά της σε φυτική πρωτεΐνη. Περιέχει περισσότερη πρωτεΐνη από αρκετά κοινά δημητριακά, ενώ παράλληλα είναι πλούσια σε σύνθετους υδατάνθρακες που απελευθερώνουν σταδιακά ενέργεια, συμβάλλοντας στη διατήρηση σταθερών επιπέδων σακχάρου στο αίμα.

Παράλληλα, η όλυρα αποτελεί εξαιρετική πηγή φυτικών ινών, οι οποίες ενισχύουν τη λειτουργία του εντέρου, αυξάνουν το αίσθημα κορεσμού και μπορούν να βοηθήσουν στον καλύτερο έλεγχο του σωματικού βάρους. Για τον λόγο αυτό εντάσσεται συχνά σε ισορροπημένα διατροφικά προγράμματα.

Τα οφέλη που έχει η όλυρα

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η αντιφλεγμονώδης δράση της. Η όλυρα περιέχει πολυφαινόλες, καροτενοειδή και άλλες αντιοξειδωτικές ενώσεις που συμβάλλουν στην εξουδετέρωση των ελεύθερων ριζών και στη μείωση του οξειδωτικού στρες. Η χρόνια φλεγμονή έχει συνδεθεί με καρδιαγγειακές παθήσεις, σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 και άλλες χρόνιες ασθένειες, γεγονός που καθιστά τα τρόφιμα με αντιοξειδωτική δράση ιδιαίτερα σημαντικά στο πλαίσιο μιας υγιεινής διατροφής.

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Επιπλέον, η όλυρα είναι πλούσια σε βιταμίνες του συμπλέγματος Β, μαγνήσιο, φώσφορο, ψευδάργυρο, σίδηρο και σελήνιο, θρεπτικά συστατικά που υποστηρίζουν τον μεταβολισμό, την καλή λειτουργία του νευρικού συστήματος και την άμυνα του οργανισμού.

Σε ό,τι αφορά τις θερμίδες, η βρασμένη όλυρα αποδίδει περίπου 120 έως 140 θερμίδες ανά 100 γραμμάρια, ανάλογα με τον τρόπο παρασκευής. Έτσι, αποτελεί μια χορταστική αλλά σχετικά ελαφριά επιλογή, ιδανική για όσους επιθυμούν να διατηρήσουν ένα ισορροπημένο διαιτολόγιο.

Η όλυρα μπορεί να χρησιμοποιηθεί αντί για ρύζι, κριθαράκι ή πλιγούρι, σε σαλάτες, σούπες, γεμιστά, ριζότο και συνοδευτικά πιάτα. Κυκλοφορεί επίσης σε μορφή αλευριού για ψωμί, ζυμαρικά και αρτοσκευάσματα, προσφέροντας περισσότερη θρεπτική αξία σε σχέση με πολλά επεξεργασμένα δημητριακά.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, παρά τα οφέλη της, η όλυρα δεν είναι χωρίς γλουτένη, επομένως δεν ενδείκνυται για άτομα με κοιλιοκάκη. Για τους περισσότερους ανθρώπους, όμως, μπορεί να αποτελέσει μια εξαιρετική προσθήκη στη διατροφή, συνδυάζοντας υψηλή διατροφική αξία, αντιοξειδωτική δράση, πρωτεΐνη και λίγες θερμίδες σε ένα αρχαίο δημητριακό που γνωρίζει ξανά μεγάλη άνθηση.