Ένα μοναδικό «παράθυρο» για τη μελέτη υπόγειων ρευμάτων, ακραίας ζωής και χημείας που μιμείται τις συνθήκες σκοτεινών ωκεανών σε μακρινούς πλανήτες.

Κάτω από την ήρεμη επιφάνεια του νερού στον Κόλπο Chetumal, στο νότιο Μεξικό, ο πυθμένας ξαφνικά βυθίζεται σε ένα σχεδόν αβυσσαλέο κενό.

Αυτή η χαράδρα, γνωστή ως Taam Ja (που στα Μάγια σημαίνει «βαθιά νερά»), επιβεβαιώθηκε πρόσφατα ως το βαθύτερο γνωστό σπήλαιο στον κόσμο, φτάνοντας τουλάχιστον τα 420 μέτρα κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας - καθώς δεν έχει εντοπιστεί ακόμα ο πυθμένας.

Για τους επιστήμονες, αυτό το βάθος δεν αποτελεί μόνο ρεκόρ: Μετατρέπει το Taam Ja σε ένα φυσικό εργαστήριο για τη μελέτη της ακραίας ζωής, των υπόγειων ρευμάτων νερού και ακόμη της χημείας που μπορεί να υποστηρίζει οργανισμούς στους σκοτεινούς ωκεανούς μακρινών πλανητών.

Ένα γιγάντιο σπήλαιο σε ρηχά νερά

Το Taam Ja βρίσκεται στο κέντρο του Κόλπου Chetumal, κοντά στα σύνορα Μεξικού-Μπελίζ, μια προστατευόμενη περιοχή.

Το γύρω έλος είναι μόνο μερικά μέτρα βάθος, ενώ το μπλε σπήλαιο μοιάζει με σχεδόν κυκλικό λάκκο που καλύπτει περίπου 13.700 τετραγωνικά μέτρα, με πλαγιές που βυθίζονται με κλίση μεγαλύτερη των 80 μοιρών σχηματίζοντας μια τεράστια κωνική δομή.

Οι ψαράδες παρατηρούσαν εδώ και καιρό μια ασυνήθιστα ήρεμη θαλάσσια περιοχή όπου τα κύματα φαίνονταν να «εξαφανίζονται». Το 2021, ερευνητές από το El Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR) χρησιμοποίησαν σόναρ, καταδύσεις και δειγματοληψία νερού για να μελετήσουν το σημείο και ανακάλυψαν ότι βυθιζόταν περίπου στα 274 μέτρα, καθιστώντας το δεύτερο βαθύτερο γνωστό θαλάσσιο σπήλαιο στον κόσμο.

Νέες μετρήσεις αποκαλύπτουν ωστόσο πως είναι ακόμα βαθύτερο. Τον Δεκέμβριο του 2023, η ομάδα κατέβασε έναν μετρητή αγωγιμότητας, θερμοκρασίας και βάθους στο σπήλαιο και κατέγραψε βάθη 416 και 423,6 μέτρων χωρίς να βρουν πυθμένα. Κάπως έτσι το Tamm Ja ξεπέρασε το διάσημο Dragon Hole στη Νότια Κίνα, που φτάνει περίπου τα 301 μέτρα.

Πώς σχηματίζονται τα θαλάσσια σπήλαια και γιατί το Taam Ja είναι ξεχωριστό

Τα σπήλαια είναι κατακόρυφες θαλάσσιες σπηλιές σχηματισμένες σε ασβεστόλιθο ή άλλα διαλυτά πετρώματα.

Δημιουργήθηκαν την εποχή των παγετώνων, όταν η στάθμη της θάλασσας ήταν περίπου 100 έως 120 μέτρα χαμηλότερη από σήμερα και το βρόχινο νερό διέλυε αργά τον εκτεθειμένο βράχο, σχηματίζοντας σπηλιές.

Όταν η στάθμη της θάλασσας ανέβηκε ξανά, η οροφή κατέρρευσε, οι σπηλιές πλημμύρισαν και τα ανοίγματα έγιναν οι σκοτεινές σπηλιές που βλέπουμε από ψηλά.

Τα πιο γνωστά παραδείγματα, όπως το Great Blue Hole στο Μπελίζ και το Dean’s Blue Hole στις Μπαχάμες, έχουν βάθη 125 και 202 μέτρων αντίστοιχα. Το Taam Ja είναι πάνω από δύο φορές βαθύτερο και βρίσκεται σε έλος αντί για ανοικτό υφάλμυρο ύφαλο, γεγονός που καθιστά το μέγεθός του και τη θέση του ιδιαίτερα ασυνήθιστα.

Στο εσωτερικό του σπηλαίου παρατηρούνται έντονες στρώσεις: μια ρηχή ζώνη με χαμηλό οξυγόνο, μια μεσαία ζώνη χημικής μετάβασης και βαθύτερα νερά πλήρως αναξυγονωμένα. Σε άλλα θαλάσσια σπήλαια, τέτοιες ζώνες φτωχές σε οξυγόνο μπορεί να περιέχουν σύννεφα υδρόθειου και πυκνά στρώματα βακτηρίων που τρέφονται από θειικά αντί για φως.

Αυτός ο τύπος χημείας ενδιαφέρει ιδιαίτερα τους αστροβιολόγους.

Μικροοργανισμοί που ανακαλύφθηκαν σε θαλάσσια σπήλαια στις Μπαχάμες ζουν στο σκοτάδι, αναπνέουν θείο και ευδοκιμούν εκεί όπου σχεδόν τίποτα άλλο δεν μπορεί, υποδεικνύοντας πιθανά πρότυπα ζωής στους υποθαλάσσιους ωκεανούς των παγωμένων φεγγαριών Europa ή Enceladus.

Ένας στρωματοποιημένος ωκεανός μέσα στον κόλπο

Η νέα μελέτη του Taam Ja δεν κατέγραψε μόνο το βάθος, αλλά παρακολούθησε πώς αλλάζουν θερμοκρασία και αλατότητα από την επιφάνεια μέχρι και κάτω από τα 400 μέτρα.

Οι συνθήκες εκεί αρχίζουν να μοιάζουν με αυτές της Καραϊβικής και των κοντινών υφάλων, υποδηλώνοντας πιθανή σύνδεση του σπηλαίου με τον ανοιχτό ωκεανό μέσω κρυφών σπηλαίων ή σηράγγων.

Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι το Taam Ja μπορεί να λειτουργεί ως παράθυρο για τα υπόγεια νερά και την παράκτια κυκλοφορία της περιοχής. Οποιοιδήποτε ρύποι ή θρεπτικά συστατικά διεισδύσουν μέσω του περιβάλλοντος καρστικού εδάφους μπορεί να κινηθούν μέσα και έξω από το σπήλαιο, φτάνοντας σε υφάλους και λιβάδια θαλάσσιου χόρτου από τα οποία εξαρτώνται οι τοπικές κοινότητες.

Οι επιστήμονες σημειώνουν ότι χρειάζονται ακόμα προηγμένα εργαλεία πλοήγησης για να χαρτογραφήσουν αυτά τα μονοπάτια και να διαπιστώσουν πόσο εκτείνεται το δίκτυο σπηλαίων.

Χρονοκάψουλα κλίματος και ζωής

Τα θαλάσσια σπήλαια αλλού έχουν ήδη αποδείξει τη σημασία τους για την κατανόηση της ιστορίας της Γης.

Στις Μπαχάμες, σταλαγμίτες και ιζήματα από πλημμυρισμένες σπηλιές διατηρούν λεπτομερή αρχεία για το παρελθόν της στάθμης της θάλασσας, την σκόνη της Αφρικής και τις έντονες ξηρασίες εκατομμυρίων ετών.

Απολιθώματα εξαφανισμένων χελωνών, κροκοδείλων και πρώτων ανθρώπινων κοινοτήτων έχουν βρεθεί σε αντίστοιχα σπήλαια, προστατευμένα από το σκοτεινό, αναξυγονωμένο νερό.

Οι ερευνητές του Taam Ja σημειώνουν ότι τα θαλάσσια σπήλαια της Δυτικής Καραϊβικής έχουν μελετηθεί πολύ λιγότερο από εκείνα των Μπαχάμων, αν και μπορούν να προσφέρουν ανάλογες πληροφορίες για το κλίμα και την υδρολογική μεταβλητότητα της περιοχής. Για έναν πλανήτη που προσπαθεί να κατανοήσει την άνοδο της στάθμης της θάλασσας και τις αλλαγές στις βροχοπτώσεις, ένα τέτοιο αρχείο είναι ανεκτίμητο.

Τι έπεται

Προς το παρόν, το Taam Ja μοιάζει με μυστήριο στην άκρη της πόλης, κρυμμένο κάτω από νερά που πολλοί διασχίζουν χωρίς δεύτερη σκέψη.

Η προσέγγιση του πραγματικού πυθμένα θα απαιτήσει εξειδικευμένο εξοπλισμό και προσεκτικό σχεδιασμό, τόσο για λόγους ασφάλειας όσο και για να μην διαταραχθούν εύθραυστες μικροβιακές κοινότητες στα βαθύτερα στρώματα.

Καθώς οι έρευνες συνεχίζονται, το σπήλαιο αναμένεται να παίξει ολοένα σημαντικότερο ρόλο στην επιστήμη: Μπορεί να βοηθήσει το Μεξικό να προστατεύσει τα παράκτια υδροφόρα οικοσυστήματα του, αλλά και τους ερευνητές να δοκιμάσουν θεωρίες για το πώς η ζωή επιβιώνει στο σκοτάδι, στην πίεση και σε ακραίες χημικές συνθήκες.

Η μελέτη δημοσιεύτηκε στο Frontiers in Marine Science.

Πηγή: ecoticias.com